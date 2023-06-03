浙江小學美術課本 印涉黃二維碼 家長吃驚 印刷廠：已回收

美術本。（取材自潮新聞）

浙江杭州家長王女士爆料，她孩子所在的小學發下來的美術本上印有一個二維碼，讓她震驚的是，這個二維碼掃出來竟會跳轉至一個「黃網」，她直呼太離譜。據媒體調查，安徽多地存在一些美術作業本上印有可導入色情網站的二維碼情況。官方調查後稱，這是因為美術本印刷廠商域名被黃色網站搶註了，已經報警並回收相關美術作業本。

潮新聞報導，從爆料人王女士提供的照片，該美術本封面的右上角寫著「中國教育 裝備行業協會團體標準產品」；背面下方有「中國環境標誌產品」和「衛生安全認證標誌產品」的logo，二維碼則排列在這兩個logo的右邊。若用手機 掃碼該二維碼，立即跳轉出一個色情網站。

這是特例還是普遍存在的情況？報導指出，湖州安吉縣也多名小學家長反映，家裡小孩用的也是這個本子。這些本子的外觀與爆料人提供的照片完全一致，經掃描，這些本子的二維碼內容也是該色情網站。

據報導， 一名安吉的在職教師也表示，他所在的學校正在使用這種美術作業本。經測試，該作業本上的二維碼掃描後是一個色情網站。該教師表示，學校里美術作業本用量不大，去倉庫領取的次數較少。

然而，安吉、桐廬部分中小學使用的同種美術作業本上沒有二維碼。

一名桐廬的小學家長指出，兒子的學校用了同款的本子，但是學校發的是沒有二維碼的版本，他還在網上購買了同系列的本子，「確實有二維碼，不過二維碼掃出來是華星（印製廠）的官網。」

報導說，初步了解到，該練習本在桐廬、安吉、臨安等地區的各大中小學廣泛使用，存在多個生產批次，但確有一些存在印有「黃網」二維碼的情況。

負責印製的杭州華星表示，最近才知道這個事情，可能網站被黑客入侵了，現在已經報案。了。