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洋人鬧事 中國女伴反嗆同胞 指民眾勸阻管閒事

中國新聞組／北京3日電
外國人餐廳鬧事挑釁中國人引公憤中國女伴指責國人多管閒事。（取材自中華網）
外國人餐廳鬧事挑釁中國人引公憤中國女伴指責國人多管閒事。（取材自中華網）

廣東佛山一群外國人和一群中國女孩日前到一家餐廳吃飯，由於他們過於吵鬧，隔壁桌一國人顧客好心上去勸說讓其聲音小一些，稱行為已經影響就餐環境；老外不但不聽勸，還出言挑釁，他們的中國女伴還跳出來指責民眾多管閒事，據悉老外的中國女伴還都是大學生。

中華網報導，中國女伴的行為引起公憤，大家紛紛指責老外以及他們的中國女伴。這讓其中一名老外怒不可遏，率先跳出來動手毆打民眾。在場的中國人也不是好惹的，對挑釁的外國人進行回擊，衝突過程中，外國人誤傷了自己人，造成同伴頭部出血。

後來，老外一看打不過，只能帶著幾名中國女伴倉皇出逃，之後，餐廳在場的國人紛紛大聲叫好。

此事一經網上傳播，馬上引發網友們的關注和討論。報導指出，網友們紛紛留言表示，這幾名中國女學生真是「外國好媳婦」，真是丟中國女人的臉，還有網友質疑，這些老外來廣東佛山挑釁，不遵守中國的法律法規，是誰給他們這麼大的膽子？

網友們的憤怒可想而知，一群老外和中國女伴來餐廳不好好吃飯，還故意大聲喧嘩挑釁民眾，一副盛氣凌人的樣子，他們的中國女伴還指責國人多管閒事。被在場民眾顧客勸阻不但不聽，還挑釁甚至動手打人。

外國人餐廳鬧事挑釁中國人引公憤中國女伴指責國人多管閒事。（取材自中華網）
外國人餐廳鬧事挑釁中國人引公憤中國女伴指責國人多管閒事。（取材自中華網）
外國人餐廳鬧事挑釁中國人引公憤中國女伴指責國人多管閒事。 （取材自中華網）
外國人餐廳鬧事挑釁中國人引公憤中國女伴指責國人多管閒事。 （取材自中華網）

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