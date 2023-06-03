中國小伙淪緬甸「豬仔」做電詐 驚曝被關水牢、強迫賣血

海外詐騙受害者若想逃跑，會遭到挨餓、毒打、電擊甚至割取器官等非人折磨。（央視報導截圖）

近日頻傳中國公民被誘騙到緬甸 ，從事「殺豬盤」電信詐騙 ，甚至被當成「豬仔」販售。受害者大多是學生、務工人員等年輕族群，被「高薪招聘」、「穩賺不賠」的幌子吸引，沒想到等待他們的不是年薪百萬的工作，而是被限制人身自由，遭受挨餓、毒打、電擊等懲罰，有些人甚至命喪他鄉。

極目新聞報導，化名小徐的男子就是從海外詐騙團伙解救回來的受害者之一。小徐先前因失業，偶然在網路上看到工作條件、薪資優渥的海外職缺，內容寫道「不收手續費，還報銷路費和住宿費」。

在中介不斷誘惑下，小徐去了雲南某地，隨後多次換乘，偷渡到緬北；發現到了境外的小徐想要回家，卻隨即被切斷與外界的聯繫，每天都被毆打。

據報導，小徐每天活在恐懼中，只能聽從安排去做「客服」，實際上就是「電信網路詐騙」。他透露，曾經嘗試逃跑，但在距離大使館僅幾百米之處又被抓回去；被捉回後他遭到嚴刑對待，關了15天水牢，每天在臭水裡泡7個小時。

小徐表示，他還曾被抽血賣錢，「一天抽可樂瓶大小的好幾瓶血，連續抽了4天」，直到失去意識。其他的「同事」有的被賣血，有的被賣器官，沒有用處的直接槍斃，恐怖經歷讓他連續做了一個星期的噩夢。

小徐曾是體重達190斤的小伙子，經過一年不到的摧殘，被解救回中國時只剩下110斤。

警方表示，所謂的「低門檻、高工資」只是黃粱一夢，所謂的海外高薪工作，其實是從事電信網路詐騙、網路賭博、運毒販毒等一系列違法犯罪活動。

今年5月初， 國務委員兼外交部長秦剛 訪問緬甸期間，就曾鄭重向緬方提出：「緬甸邊境地區長期盤踞電信網路詐騙團伙，嚴重侵害中國公民利益，中國民眾對此深惡痛絕。中國政府高度重視，決心嚴厲打擊。」