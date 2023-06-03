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穿婚紗看演唱會被分手？17歲女生遭盜圖 網暴1萬多條

中國新聞組／北京3日電
在王源演唱會中穿婚紗的女粉絲。（取材自微博）
在王源演唱會中穿婚紗的女粉絲。（取材自微博）

近日，「女生穿婚紗看王源演唱會被分手」話題登上熱搜，並搭配一名女子曬出自己在婚紗店穿婚紗自拍照，引發女性追星過頭的爭議，話題閱讀量超4.2億，視頻中女子更遭網暴。不過這名17歲的女孩出面澄清稱，視頻畫面是她生日所拍的寫真照，被人惡意盜取並造謠。黨媒也批「網路絕不是法外之地」，造謠者必須位法懲處。

「女生穿婚紗看王源演唱會被分手」話題源自歌手王源近日開演唱會，許多女子穿婚紗前往，稱「嫁給自己的青春」，有網民曬出一張女性婚紗自拍照，自稱得知女友買了婚紗去看了某位男明星的演唱會後就提了分手，引來不少網民批評女子追星過頭。

人民網評「女友穿婚紗去看王源演唱會」，絕不能讓造謠者逍遙法外。(取材自 人民網...
人民網評「女友穿婚紗去看王源演唱會」，絕不能讓造謠者逍遙法外。(取材自 人民網)

話題發酵之際，一名17歲的女生自稱為視頻中婚紗自拍照的女主，照片是被人惡意搬運、自導自演編造的小作文，導致個人帳號遭受網暴1萬多條。

紅星新聞報導，這名無辜被網暴的17歲女生6月1日在社交平台上兩度發帖表示，婚紗照是自己2022年拍攝的16歲生日寫真，時隔一年卻被人盜圖並造謠。她曾找律師諮詢，律師認為無法證明照片上是本人，且發帖者並未指名道姓地造謠，很難起訴維權。她稱目前自己受到的傷害主要來自網路，遭受了很多侮辱性謾罵，而家裡人認為自己未成年，不想走法律程序。

這名女子說，她已聯繫發帖人刪帖，對方稱帖子刪不了已私密處理，並希望她不要報警。她並向支持她的網民說「現在事實以澄清貼子已經刪除，對於我，對於我的家庭環境來說都是最好的結果，真的很抱歉我沒能堅持住。」如今，該貼文已被刪。另百度貼吧客服稱將對違規內容進行清理。

黨媒人民網昨天發表網評「絕不能讓造謠者逍遙法外」指出，受害者實慘，婚紗照被盜用還遭受網暴，正常生活嚴重受到影響。如今，相關帖子已被刪除，無論誰刪的，都不能一刪了之。盜取他人照片編造不實信息是違法的，是要承擔法律責任的。「網路絕不是法外之地」，絕不是說說而已，不能刪帖就算完事。如果不依法懲處，就難有震懾效果。

女生穿婚紗看演唱會被分手？疑似照片主人回應稱，被人盜圖造謠遭遇網暴。(取材自九派...
女生穿婚紗看演唱會被分手？疑似照片主人回應稱，被人盜圖造謠遭遇網暴。(取材自九派新聞)

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