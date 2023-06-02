柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

多個網路社交平台上流傳一系列微信 截圖，曝光廣西柳州梁姓局長和情人露骨的聊天紀錄。梁局長老婆把兩人聊天截屏發到全市公務員群，勁爆程度令吃瓜群眾不忍直視，稱局長夫人「大義滅親」。網傳圖片顯示，二人聊天用字和圖片都十分露骨，甚至女方生理期仍「浴血奮戰」。官方通報稱已將梁局長免職。

來源：YouTube

網傳圖片顯示，二人的聊天從1月19日就已開始，直到5月27日。聊天中不時出現「想你」、「愛你」、「寶貝」、「不能再勾引我」等字眼，還有一些十分露骨的照片。對話中，一方還稱不是不願意和妻子離婚，因為房子孩子一直沒談妥，「協議擬了，想要一個理由吧。」

據悉，不雅聊天紀錄是在微信平台曝光的，然後在多個網路社交平台流傳。知情人士透露，聊天的男女主角分別是柳南區工業和信息化局局長和當地一電信女業務經理。由於二人婚內出軌，被局長老婆發現，局長夫人盛怒之下，將二人的聊天紀錄截圖發到工作群裡，相關截圖還附上男女雙方的頭像，至此醜聞大白於天下。

有網友半開玩笑地評論說，反腐倡廉看來還是要多依靠「賢內助」呀。關於「浴血奮戰」的情節，網友們紛紛表示，這場面也太血淋淋的了吧，「血淋淋地進去，血淋淋地出來」、「太黃、太暴力，辣眼睛啊！」

公開查詢到的信息顯示，廣西柳南區工業和信息化局現任局長名叫梁某，曝光的照片顯示，梁某年齡在40歲左右，長相帥氣。與此同時，網上還曝光了不雅聊天事件中女主角的照片，照片顯示，女主角年輕漂亮。