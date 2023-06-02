安徽男親吻海報女醫師照片涉猥褻？醫院報警 網吵翻

有網友上傳一段視頻，一名男子站在某醫院的海報牆旁邊，數度親吻海報上的女醫師照片。（視頻截圖）

近日有網友上傳一段視頻，據報導發生在安徽阜陽。視頻中，一名男子站在某醫院的海報牆旁邊，數度親吻海報上的女醫師照片。網友對這名男子的行為各有看法，但醫院的「會報警處理」回應卻引發網友論戰，有網友支持，認為這是「有點變態的隔空猥褻」；有網友則不以為然：「女粉絲親男明星海報要不要報警？」，「用哪條法律？」。

據中國網報導，5月31日，安徽阜陽，一男子在醫院數度親吻海報上的女醫師的照片，被網友拍下並上傳到網路，引發網友熱議。據視頻，每當有人經過的時候，這名男子會假裝閱讀海報上面的內容，等路人走了以後，他又繼續親。對此，醫院工作人員回應稱，會將此事反映給領導，並報警處理。

據報導，有網友看了視頻後稱這行為「有點變態」，支持女醫師報警，認為男子的行為涉嫌尋釁滋事、侮辱和猥褻，應該受到法律的制裁。女性的尊嚴和權益應該得到保護，不能被隨意侵犯。涉嫌侵犯他人隱私 和尊嚴，必須嚴懲不貸。

也有網友對這名男子的行為表示理解，認為男子只是單純表達了一種喜歡，並未對女醫師本人造成實質性傷害，「男子親吻海報上的女醫師，犯了那條法？」。如果女醫師感覺受到了侵犯，選擇報警是合理的，否則就不應構成違法犯罪。

也有網友表示，男子的心理狀況也許可議，但應在了解其目的後再做評論，不應「圍獵」，也許他有難言之隱。