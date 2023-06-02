我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

安徽男親吻海報女醫師照片涉猥褻？醫院報警 網吵翻

中國新聞組／北京2日電
有網友上傳一段視頻，一名男子站在某醫院的海報牆旁邊，數度親吻海報上的女醫師照片。（視頻截圖）
有網友上傳一段視頻，一名男子站在某醫院的海報牆旁邊，數度親吻海報上的女醫師照片。（視頻截圖）

近日有網友上傳一段視頻，據報導發生在安徽阜陽。視頻中，一名男子站在某醫院的海報牆旁邊，數度親吻海報上的女醫師照片。網友對這名男子的行為各有看法，但醫院的「會報警處理」回應卻引發網友論戰，有網友支持，認為這是「有點變態的隔空猥褻」；有網友則不以為然：「女粉絲親男明星海報要不要報警？」，「用哪條法律？」。

據中國網報導，5月31日，安徽阜陽，一男子在醫院數度親吻海報上的女醫師的照片，被網友拍下並上傳到網路，引發網友熱議。據視頻，每當有人經過的時候，這名男子會假裝閱讀海報上面的內容，等路人走了以後，他又繼續親。對此，醫院工作人員回應稱，會將此事反映給領導，並報警處理。

據報導，有網友看了視頻後稱這行為「有點變態」，支持女醫師報警，認為男子的行為涉嫌尋釁滋事、侮辱和猥褻，應該受到法律的制裁。女性的尊嚴和權益應該得到保護，不能被隨意侵犯。涉嫌侵犯他人隱私和尊嚴，必須嚴懲不貸。

也有網友對這名男子的行為表示理解，認為男子只是單純表達了一種喜歡，並未對女醫師本人造成實質性傷害，「男子親吻海報上的女醫師，犯了那條法？」。如果女醫師感覺受到了侵犯，選擇報警是合理的，否則就不應構成違法犯罪。

也有網友表示，男子的心理狀況也許可議，但應在了解其目的後再做評論，不應「圍獵」，也許他有難言之隱。

隱私

上一則

美媒：TikTok創作者財務數據存在中國 當地員工可取用

下一則

港公僕搶才鬆綁 大三生可投考 應聘時須是永久居民

延伸閱讀

猥褻隊友長達4年 韓團男偶像當庭認罪 粉絲傻眼

猥褻隊友長達4年 韓團男偶像當庭認罪 粉絲傻眼
AI換臉扮熟人借錢 9秒視頻騙走安徽男245萬

AI換臉扮熟人借錢 9秒視頻騙走安徽男245萬
他性侵5歲童不認錯 26年後法院代寫道歉聲明引熱議

他性侵5歲童不認錯 26年後法院代寫道歉聲明引熱議
中國「AI換臉詐騙」橫行 安徽男9秒失245萬人民幣

中國「AI換臉詐騙」橫行 安徽男9秒失245萬人民幣

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
在上海松江租屋的上班族王小姐有天回家竟發現租處已變成一名老人的靈堂，並停放一具棺材。示意圖、非當事人。（取材自Getty Images）

嚇死人…下班回家發現租處變靈堂 上海女怒告房東

2023-05-26 08:30
對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航準備了具有紀念意義的特殊登機牌。(取材自央視)

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

2023-05-27 21:25

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行