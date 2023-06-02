職業騙薪 1對夫妻2年入職300多家公司 月領超過60萬元

「職業騙薪」分子徐玲玲。（取材自上觀新聞）

有一群上班族開豪車，每天在不同的辦公樓裡穿梭，卻只為領取基本工資 ，他們是近日在中國多家中小型金融公司間出現、規模數百人的「職業騙薪」集團。其中一對夫婦幾乎每天都在不同的公司領工資，曾創下單月入職28家企業的行業紀錄，夫婦倆僅月工資收入就超過了60萬元（人民幣，下同）。

「職業騙薪」分子洪凱。（取材自上觀新聞）

上觀新聞報導，一個名叫洪凱的男子戴著勞力士手表，拿著LV公文包、豪車鑰匙，到一家金融公司應徵，憑藉「優秀的簡歷」和一流的口才，及手上上市公司的董監高資源，承包了該公司2000萬的項目。

洪凱以3萬元底薪，20%提成被高薪錄用，他帶著另外8個銷售一起加入公司。自打入職後，洪凱他們除了參加例會，從不打卡上班，但工作日誌顯示，他們每天都在跑客戶。可即便如此，卻遲遲沒有客戶簽約。兩個多月過去，工資發了20多萬，但他們承諾的業績卻遲遲沒有兌現。

隨後，其中一個銷售提供的一張離職證明，曝露出他上一家入職的企業，但入職的時間段卻和在這家金融公司的時間幾乎完全重合。公司自知被騙向浦東警方報案，一個涉及到數百人的「職業騙薪」團伙浮出水面。

實際上，洪凱僅是初中學歷，當過中介和還賣過保險 。但就這兩年，平均每月有10家左右的企業給他發工資，金額從幾千到3萬元不等，時長短的一個月，最長的半年。

比洪凱作案更瘋狂的是徐玲玲夫婦倆，作為「時間管理大師」，兩人在兩年多的時間裡，入職的公司超過了300家。

導航記錄清楚地還原了她的極限工作狀態：早上6點起床化妝，7點出門，8點到達A公司打卡簽到，9點多她來到隔壁商務樓參加B和C公司的面試 。下午1點，她橫跨半個上海，參加D公司的例會，再去E公司辦理離職手續。隨後，她又去了F、G公司面試。晚上，她去各種酒會交際應酬，挖掘新的公司資源，到家已經是凌晨3點。

徐玲玲曾創下單月入職28家企業的行業紀錄，她幾乎每天都在不同的公司領工資，夫婦倆僅月工資收入就超過了60萬元。

一般情況下，頭一個月還能蒙混過關，當老闆開始催促，他們就會召集群眾演員，演一次幾十塊錢。為了最大化騙取企業「羊毛」，這些領頭騙子就開始發展下線，招募不同的層次相對較低的犯罪嫌疑人一同入職公司。而這些犯罪嫌疑人則需要將工資的20%，甚至更高的50%、70%返給徐玲玲夫婦。

徐玲玲夫婦倆除了工資收入，提成也相當可觀。本來一個小範圍的犯罪行為，被肆意擴張到上百人。這起案件潛伏兩年之久，警方迄今已經核查的涉案金額超過5000萬元。