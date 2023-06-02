常進京做美容…遼寧副省長郝春榮受賄1883萬 判12年

遼寧省政府原黨組成員、副省長郝春榮。（取材自北青政知新媒體）

遼寧「女老虎」前副省長郝春榮因被控收賄1800多萬元（人民幣，下同，約253.2萬美元），大連市中級人民法院近日一審宣判，郝春榮因受賄罪被判處有期徒刑12年、罰款200萬元，受賄所得上繳國庫。此外，郝春榮還被爆料癡迷中藥養生，常去北京 、大連等地美容。

北青政知新媒體報導，法院查明，1999至2021年，郝春榮在在遼陽市太子河區、朝陽市以及盤錦市擔任多項職務時，為有關單位及個人在土地供給、工程承攬、行政審批及職務調整等提供幫助，非法收受1883萬元人民幣的財物。

大連市中級人民法院認為，郝春榮的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。但由於郝春榮到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及其孳息已全部退繳、查扣到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其依法可從輕處罰。

據報導，1963年出生的郝春榮一直在遼寧省任職，曾任遼陽市委常委、副市長；朝陽市委副書記；2016年9月她升任遼寧省旅發委主任，同月她調任盤錦市委副書記、代市長，1個月後任市長；2018年1月便從市長直升成遼寧省副省長。

中國新聞周刊報導指出，有遼寧省政界人士說，「她是地級市市長，未擔任過市委書記，卻直接升為副省長，這樣的人事調整十分鮮見，且她在盤錦市長任上的政績乏善可陳，所以這個升遷在省內引發了很多猜測。」

2022年兩會 期間，郝春榮還多次出席活動。同年3月29日，時任遼寧省副省長郝春榮任上被查。

另據「廉政瞭望」披露，郝春榮在工作上花費心思不多，卻癡迷「中藥養生」，經常與朋友去北京、大連等地做所謂的「治療」與「美容」。後來盤錦一些企業主投其所好，讓自己夫人也進入郝春榮的養生保健圈子。

2022年以來，遼寧已有6個省部級官員被查，包括遼寧省前副省長王大偉、遼寧省政協原副主席孫遠良、遼寧省人大常委會原副主任孫國相、瀋陽市人大常委會前主任付忠偉以及大連市原政協主席、黨組書記郝宏軍。