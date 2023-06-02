曾是中國市占第一播放器 「快播科技」破產註銷

深圳市快播科技有限公司創始人王欣。（取材自每日經濟新聞／視頻截圖）

曾是中國市場占有率最高的播放器產品「快播」宣告破產 。天眼查App顯示，深圳市快播科技有限公司發生工商變更，企業經營狀態由吊銷未註銷變更為註銷，註銷原因是宣告破產。不過，公司破產程序已於2021年7月執行完畢。

上游新聞報導，2007年12月，王欣創立快播科技，利用P2P技術相繼開發了「快播」服務器軟件和「快播」網頁播放器。到2011年時，快播已經是中國市場占有量第一的播放器，巔峰時期曾擁有3億用戶。

公開信息顯示，2014年4月22日，「快播」涉嫌傳播淫穢信息遭警方調查。兩個月後，深圳市場監管局正式對「快播」送達「行政處罰決定書」；8月8日，王欣在逃往境外110天後被抓捕歸案，經國際司法合作渠道由相關國家移交中國警方。

2016年9月，快播傳播淫穢物品牟利案在北京 市海澱區人民法院宣判。兩次公開審理後，法院最終判決快播公司及王欣等四名被告傳播淫穢物品牟利罪成立，快播公司被判處罰金1000萬元；王欣、張克東、吳銘、牛文舉分別被判處3年6個月至3年有期徒刑，並處罰金。

2018年2月7日，王欣出獄。不過，隨後王欣與快播再無牽連。2018年7月12日，王欣退出快播公司高管和股東名單。

2019年底，法院以資不抵債為由裁定宣告快播公司破產。2021年7月，深圳快播科技公司管理人破產民事裁定書公開，公司破產財產分配方案已執行完畢，法院終結其破產程序。截至2022年5月，深圳快播已被吊銷執照，但未註銷。旗下公司均已「註銷」或「吊銷，未註銷」。