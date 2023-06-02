紮著針舉吊瓶趕地鐵 上海女親曝原因：不想浪費錢打車

女生深夜舉吊瓶趕地鐵。（視頻截圖）

有網友發視頻稱，日前在上海地鐵站 內遇到一名女子手紮針高舉吊瓶下扶梯，吊瓶裡還有一半的藥劑。拍攝者說，剛開始以為是飲料瓶，仔細一看另一隻手還紮著針，猜測女子是在醫院打針（打點滴），可能是有重要的事情才會舉著吊瓶坐地鐵。事後，女子表示住的地方距離市區20多公里，當時是不想浪費錢打車才這樣做。

來源：YouTube

北晚在線報導，拍攝網友表示，事情發生在5月28日晚上10時時左右，他在上海地鐵13號線馬當路站，看到一個女生舉著吊瓶在輸液，「我剛開始以為看錯了，以為女生拿的是飲料瓶，仔細一看，居然還掛著鹽水，還有一小袋沒有輸完，管子沒有取出來。」該名網友稱，他也是第一次看到這種情況，「感覺女生很堅強，很不容易。」

網上疑似視頻中舉吊瓶的女生「東東」留言表示，在地鐵站內舉著吊瓶的女生就是自己，最近生病高燒了三天，目前已經退燒。「趕最後一班地鐵，住的（得）太遠了」。「東東」還發帖稱，「真的是怕沒地鐵了」，並附上朋友圈截圖：一名身穿灰衣的女生在某工作室內打著吊針。

「我第一天是在醫院打吊針的，打到了淩晨2時，就讓醫師開藥簽字帶回家了。」「東東」說，目前是一家舞蹈工作室負責人，創業初期每天下班很晚，如果去醫院輸液要折騰到半夜，第二天一早又要起來去工作，「工作室我必須盯著，所以沒辦法再去醫院輸液。」

「東東」透露，因為以前從事過醫護工作，之後兩天她都是給自己輸液，網絡上流傳的視頻，是前天在工作室給自己輸液以後趕地鐵的畫面。她住的地方距離市區20多公里，當時不想浪費錢打車，也不想浪費藥水，又不是很清楚地鐵到幾點結束，夜裡怕趕不上，於是舉著吊瓶直奔地鐵站。