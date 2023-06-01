合肥鳥園深夜突被拆 嚇死保育鳥類…官方只說不清楚

一級野生保護動物白冠長尾雉死亡。(取材自上游新聞)

合肥市肥東縣龍棲百鳥園日前深夜被拆除，造成園裡珍貴鳥類受驚嚇受傷甚至死亡，還有30多枚白冠長尾雉鳥蛋也斷絕生機。有關部門曾稱百鳥園涉嫌違規經營，但是在沒有書面通知的情形下，不明人士就開來大型機械拆除設施。而詢問當地政府辦公室卻得到「不清楚」的回答。

上游新聞報導，小紅書 用戶何女士（化名）近日發布多個帖子，透露合肥市肥東縣龍棲百鳥園25日深夜遭拆，園內包括白冠長尾雉在內的多隻國家一級、二級野生保護動物受傷甚至死亡，還有30多枚白冠長尾雉鳥蛋也因斷電斷絕生機。

龍棲百鳥園相關工作人員李先生（化名）表示，當地有關部門曾稱龍棲百鳥園涉嫌違規經營，百鳥園也進行了關停處理，但一群不明身份的人卻在沒有書面通知的情況下開來挖掘機等大型機械，拆掉了園內部分設施，導致不少動物傷亡。肥東縣縣委辦公室和縣政府辦公室表示，目前還不清楚此事。

據何女士表示，她當時目睹全過程，龍棲百鳥園如今已面目全非，三個大棚幾乎完全被拆毀。「陪伴我四年時光的合肥龍棲百鳥園，居然三天兩夜時間就被夷為平地，導致很多一級、二級保護動物受驚及死亡。白冠長尾雉，國家一級保護動物，受驚撞籠而死；小麂子，受驚後四處亂跑，雙蹄受傷；小兔子們活生生地埋在廢墟裡……」不少網友也在評論區表示「好氣啊」、「鳥蛋那個看哭了」、「這可是國家一級保護動物啊」。

查詢國家林業和草原局官網發現，龍棲百鳥園內這次死亡的白冠長尾雉，就是屬於鳥綱雞形目雉科的國家一級保護野生動物。園內的河麂屬於國家二級保護野生動物，其中不少也因為拆遷時受到驚嚇而受傷。

報導指出，龍棲百鳥園相關工作人員李先生表示，百鳥園是2019年成立的。今年4月，有關部門表示，這塊土地目前的使用性質和審批情況不符，要求整改，園內的國家一、二級野生保護動物得拉到別的地方去要辦理行政許可。

龍棲百鳥園突然遭拆除。(取材自上游新聞)

結果25日晚上，他們就調來挖掘機，把大門還有很多建築物都破壞了。很多籠子被破壞後，就不適合養動物了，園方連夜把剩下的動物轉籠轉場。李先生說，對方說使用和申報的性質不符，但是至今仍未收到任何書面通知。

百鳥園總面積有180多畝，目前被拆除的有19.5畝。因為此處還是肥東縣、肥西縣等地的動物救助站，園裡有一些救助的野生動物，包括國家二級的鸮類，像日本 領角鴞、長耳鴞等。

李先生說，這些二級野生保護動物死了一部分，一級的白冠長尾雉也死掉一隻。在搶救性抓捕的時候，牠撞到網子撞死了。還有機械拆除時挖斷電線，孵化器裡面幾百枚鳥蛋，其中包括33枚白冠長尾雉的蛋全部報廢。