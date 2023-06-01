採訪貴州教師溺亡 記者遭圍毆 竟是派出所副所長帶頭

記者手機和眼鏡被砸碎。（取材自封面新聞）

貴州省畢節市一所小學的教師，上月在河灘撿鵝卵石時，因水電站放水，導致兩人被沖走溺斃，但事發後各方說法不一。湖北「極目新聞」記者前往當地調查，遭三人攔車圍毆，對方還特意抹去指紋。經查明，打人的是派出所副所長及輔警，三人被拘留並免職，當地鎮長因連帶責任被提名 免職。

綜合上游新聞、澎湃新聞報導，上月13日，貴州省畢節市織金縣馬場鎮布底小學六名教師，赴河灘撿鵝卵石，但遇上游引子渡水電站放水，導致河水水位上漲，兩人被沖走導致溺斃。

記者採訪溺斃事件時，遭到毆打。(取材自上游新聞)

事後，曾有遇難教師家屬在受訪時說，學校是為迎接上級領導檢查，安排老師撿鵝卵石裝飾美化環境，才引發這起悲劇。但這一說法被校長否認，當地官方也稱學校沒有安排檢鵝卵石，強調「警方的調查結論顯示，全部是那幾名教師的個人行為，是他們私自下河玩耍造成的」。

由於兩方說法不同，引發外界關注，因此極目新聞記者前往當地採訪，進行追蹤調查，但途中遭遇一輛麵包車攔路，車上三人更下車毆打記者。

知情人士透露，這位記者29日抵達織金縣，30日上午到一名死者家屬所在的布底村採訪時，曾遇到陌生男子盤問，甚至報警稱記者為騙子，但警方到場後，記者表明身分就獲得放行。不過，當該名記者要到另一位死者家屬所在的馬家屯村途中，就遇到車輛尾隨，發生後續的暴力事件。

事發後，該家媒體一位負責人在社交平台發文，譴責暴力行徑，還稱記者被圍毆了一分多鐘，手機 、眼鏡遭砸碎，臨行前對方還用抹布抹去車門把手上的指紋。

另據一份織金縣人民醫院出具的門急診病歷顯示，被打的記者傷情初步診斷包括，頭皮血腫、多處挫傷、上肢擦傷(左手環指)、右眼挫傷等。知情人士透露，目前，被毆打者仍在醫院治療觀察中。

案件發生後，畢節市委、市政府立即安排市委政法委、市公安 局成立聯合調查組赴織金督導案件偵辦。

警方6月1日通報，毆打記者的三人分別是熊男（織金縣公安局馬場派出所副所長）、李男（馬場派出所警務輔助人員）、陶男（馬場派出所警務輔助人員），警方依法對熊男、陶男處以行政拘留20日，對李男處以行政拘留15日處罰。