女網紅遊泰傳被下藥 擄往緬甸詐騙園區 中大使再晤緬副總理

中國駐緬大使陳海(左)會見緬甸副總理兼內政部長梭突，要求加大力度打擊詐騙。(取材自中國駐緬甸大使館)

疫後不少民眾被「高薪」誘騙至緬甸 詐騙園區內工作，甚至遭遇不當對待，「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org）更公開兩宗從泰國 被擄至緬甸案件。中國駐緬大使陳海5月31日再度會見緬甸副總理兼內政部長梭突，強調必須加大力度協同行動，重拳出擊，治標治本。

香港01報導，美國非營利組織「全球反詐騙組織」30日在臉書公開兩宗泰國擄人事件，分別是一名中國大陸百萬粉絲女網紅及一名台灣遊客在曼谷被下藥，其後均遭擄至緬甸，其中百萬粉絲女網紅遭詐騙集團 軟禁，組織目前正努力營救。

全球反詐騙組織稱，個案一是中國女網紅在曼谷一家知名酒吧被下藥，當她隔天醒來時，發現人已經在緬甸KK園區。KK園區位於緬甸苗瓦迪的詐騙園區，被指從事人口販賣、器官販賣、電訊詐騙等非法活動。

全球反詐騙組織稱，個案二是一名停留在曼谷五天的台灣遊客，他一樣被下藥，醒來時已經在緬甸老街。緬甸園區要求他支付5萬美元的贖金，否則要加入詐騙集團從事詐騙行為。由於他不願意從事詐騙活動，因此嘗試從四樓跳下逃脫，目前人已癱瘓，正接受治療。

據中駐緬甸大使館消息，陳海於會談中稱，雙方皆高度重視詐騙對群眾與社會的危害，正在持續開展專項打擊活動，並已取得初步成效。他表示，中方將與相關鄰國繼續合作，全力將犯罪勢力及人員繩之以法，不給其容留藏匿空間，同時解救被拐被騙被困人員，以有力有效舉措切實回應民眾關切，維護中緬合作大局。

梭突則表示，緬方高度重視中方關切，已採取多方面打擊措施，並同中國等相關國家開展聯合行動。梭突承諾，緬方雖然面臨一些困難，但將加強同中方在內相關國家協調合作，將打擊行動持續下去，對緬境內相關勢力和人員進一步形成震懾，維護兩國民眾安全和利益。

中國媒體大河報聯繫到這名剛剛被解救出來的女網紅七七（化名），七七認為，該組織宣稱被救出的20多歲廣西女孩正是自己，但外傳「被下藥、被性侵、百萬粉絲女網紅」這些信息均不實，且影響了自己的聲譽。