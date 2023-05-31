作案時具辨認和控制能力 二審仍判死 弒母北大生吳謝宇聞判決無語

被監控拍到的吳謝宇。(取材自北京日報)

北京 大學高材生吳謝宇2015年殺害母親謝天琴一案，2021年福州中院一審判處死刑，吳不服提出上訴後，福建高院 認為，吳謝宇作案手段殘忍，完全具有辨認能力和控制能力。30日二審裁定駁回上訴，維持原判。吳謝宇在聽到判決後整個人呆滯，從頭到尾並沒講話。

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香港 01報導，一審庭審期間，吳謝宇曾透露其變化源自於父親肝癌病逝，「爸爸不在就不是一個完整的家。」而媽媽為了不耽誤他學習，好多事情不跟他說，不讓他操心。吳謝宇指他的內心世界很孤獨，在北京求學時心理狀況發生更大變化，開始變得厭世。

吳謝宇還覺得自己能看透他人的想法，那時謝天琴生病了沒有胃口吃飯，他認為媽媽這種狀態就如《紅樓夢》中即將死亡的林黛玉。他還說，曾在一本小說中看到：「愛你愛到極端的時候，你不敢做的事情你不能做的事，我替你解決，我什麼事都給你解決。」因此他產生念頭：「不如和我媽一起死，這樣就可以和爸爸在一起了。」

上游新聞報導，福州市中級人民法院一審認定：吳謝宇悲觀厭世，曾產生自殺之念，其父病故後，認為母親謝天琴生活已失去意義，於2015年上半年產生殺害謝天琴的念頭，並網購作案工具。同年7月10日17時許，吳謝宇趁謝天琴回家換鞋之際，持啞鈴槓連續猛擊謝天琴頭面部數下致其死亡，清理清洗現場後潛逃。

之後吳謝宇編造謝天琴陪同其出國交流，以需要生活費、學費、財力證明等理由騙取親友人民幣144萬元用於個人揮霍。為逃避偵查，吳謝宇還購買了十餘張身分證件，用於隱匿身份。福州市中級人民法院對吳謝宇以故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣10萬3000元。宣判後，吳謝宇提出上訴。

上訴時，律師提出的「精神病鑑定申請」，福建省高級人民法院認為，綜合全案證據，吳謝宇作案時具有完全的辨認能力和控制能力。一審判決程序合法，裁定駁回上訴，維持原判。

二審宣判後．相關新聞湧入上千則留言支持維持原判。「成年人無論是不是高材生都要為自己的行為負責

大快人心，大快人心」、「他憑什麽認為其母無活下去的意義，他無權剝奪她人生命」、「這麽殘忍的人，死刑是必須的」。