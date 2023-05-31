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出獄1年尋求政庇… 網紅天哥拍攝「走線」來美 惹關注

中國新聞組／北京31日電
天哥發布他的走線過程視頻。(取材自推特)
天哥發布他的走線過程視頻。(取材自推特)

河南網紅陳少天（人稱「國罵哥」、「天哥」）刑滿出獄一年後，不滿中國的輿論環境，近期加入中國人的偷渡行列。他獨自「走線」前往美國途中，用視頻記錄了所見所聞，希望到美國尋求政治庇護。

來源：推特

自由亞洲電台報導，「明天8點多出發，八個成年人，四個小孩，進入雨林以後，會有三到五天沒有通信，大家不用關心，我一有信號就會跟大家發布消息。」以上是兩天前，天哥在推特發出的走線美國視頻中的一段話。

今年初以來，有愈來愈多的中國人加入南美國家的難民的偷渡行列。從土耳其起步，經過巴拿馬、墨西哥等國，前往美國。去年3月出獄的天哥，本月下旬，由新加坡抵達土耳其，開始了他前往美國的「走線」旅程。

據報導，天哥30日在走線途中接受採訪時說，他已穿過熱帶雨林，抵達巴拿馬邊境，後天前往哥斯達黎加。他說，自己很幸運僅用了不到兩天的時間穿越雨林，「有的人用了四天半，我運氣好，那天太陽也不很大，我是第一個出雨林的，還有一個老太太是被用擔架擡出來的，給了蛇頭120元美金(約850元人民幣)。」

天哥說，他從土耳其啟程，抵達厄瓜多爾的首都基多時，看到中國走線者有約200人，入境巴拿馬後，增加了南美國家的難民。而中國難民來自各省，包括一個新疆人，「有舉家老小的，也有單身的，福建的也有，有山東的、新疆的人鼻梁高一點，什麽地方的人都有。在基多往哥倫比亞內科克利途中，遇到黑警，就向我們中國人要錢，我們六個中國人，每個人要了五美元。」

天哥說，走線到美國沿途已經具備成熟的銜接點，包括接待偷渡者的休息站、營地。他說：「蛇頭」向他們一行介紹了偷渡的普通路線和豪華路線，「我們走到豪華路線比普通路線貴1100美金，我們走三分之一路線的時候，可以騎馬三個小時就到營地。他們沒有騎馬的路線，正常要走兩天多，下雨走了五天。蛇頭給了我們通關證。有的人在路上被搶劫1000多元美金。我在車內藏了70多元美金，下車時忘記拿了。」

天哥說，他們在巴拿馬時，住在聯合國難民營，但下一步到瓜地馬拉、洪都拉斯後，路上常有搶劫犯出沒，「有個人的信用卡被刷了20多萬元。」

天哥說，他希望獲得美國尋求政治庇護的目的只有一個，那就是尋求自由言論的環境。他擔心留在中國還會因言獲罪。

報導指出，2021年3月25日，河南省扶溝縣法院以陳少天在推特發文攻擊政治體制，嚴重損害國家形象，危害國家安全等理由，以尋釁滋事罪判刑一年零兩個月，2022年3月刑滿出獄。

天哥發布走線過程視頻。(取材自推特)
天哥發布走線過程視頻。(取材自推特)

偷渡 土耳其 河南

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