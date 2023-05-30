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家暴男虐殺愛犬嗆妻：不聽話就這樣對你 關12天罰300了事

中國新聞組／北京30日電
山東一女子在微博求助，稱丈夫酒後持刀砍死家中寵物狗柯基，砍殺過程中威脅不許救狗，否則一起砍。（取材自微博）
山東一女子在微博求助，稱丈夫酒後持刀砍死家中寵物狗柯基，砍殺過程中威脅不許救狗，否則一起砍。（取材自微博）

山東一女子5月28日在微博求助，稱丈夫李某喝醉後，持刀砍死家中寵物狗柯基，砍殺過程中威脅不許救狗，否則一起砍，並持刀指著她說：「你不聽話，以後也這樣。」女子表示非常害怕，要求和李某離婚，並讓其受到處罰。帖文還稱此前就遭丈夫家暴。事件引起當地多部門介入，警方表示，對李某家暴及持刀威脅砍狗合併處理拘留12天，罰款300元（人民幣，下同）。

瀟湘晨報報導，該名女子在微博稱，4月30日凌晨，丈夫李某喝了酒，勒小狗「皮皮」的脖子，皮皮因疼痛掙扎，在李某手上撓出一個白印但未出血。隨後，李某揚言要砍死皮皮，自己阻攔被威脅：如果敢動就砍死你，我砍個狗也不犯法。

在公公收到女子發的求救視頻趕來後，丈夫仍砍了皮皮二十多分鐘，「砍到菜刀都已經卷韌了」。之後，丈夫和公公當沒事一樣，淡定地處理狗的屍體和清洗血跡。事後，她回到娘家提出離婚，丈夫一家反對還勸說她回家，稱死個狗不是大事，要給她再買個狗。

據九派新聞，5月29日，女子再次發文稱自己已經報警，她不要任何賠償，就要求對方家暴、砍死皮皮、持刀威脅自己等事情得到應有的法律懲罰。

對此，鄆城縣委宣傳部工作人員稱，目前警方、婦聯都已經介入處理。

5月29日晚，山東省菏澤市鄆城縣政府通報「男子砍殺柯基並威脅妻子」事件。通報稱，經立案調查，發帖人反映情況屬實，針對其丈夫得違法行為，屬地派出所已依法作出行政拘留12天、罰款300元的處罰。

紅星新聞報導，當事女子透露，「家暴7天，持刀威脅5天，一共12天。我對這個結果非常滿意。」女子說，婚一定要離，目前已經準備好了所有材料，準備起訴離婚。「到現在為止，他們家沒有一個人給我道歉過，現在就等著開庭離婚，和他家斷絕關係。」

香港01報導，事件引起網友公憤，有網友稱「很多殺人犯就是從虐小動物開始的，趕緊離吧」、「這事已經鬧大了，有影片，法院大概會第一次就判離婚的」、「可憐的毛孩子承擔了這一切」、「內心變態跟這種人生活日後不知道發生什麼事情」。

寵物狗皮皮。(取材自紅星新聞)
寵物狗皮皮。(取材自紅星新聞)

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