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「催收巨頭」永雄遊走灰色地帶 員工曾為催債謊稱引爆炸彈

中國新聞組／北京30日電
永雄集團總部大樓。（取材自極目新聞）
永雄集團總部大樓。（取材自極目新聞）

湖南永雄資產管理集團25日發布「告全體員工書」稱，受安徽警方跨省執法影響，很多員工離職躲藏，疊加其他因素，公司決定停業。其後，又刪除了前文。一番操作下來，使網友將目光聚焦到這家有著「催收巨頭」之稱的企業。

海報新聞報導，永雄集團稱，安徽警方將其179名員工強制帶往安徽，並採取刑事強制措施。3名員工因涉嫌尋釁滋事罪被批捕。個別員工的違法違規問題僅僅是個人的問題，不是有組織的集團行為。

據媒體採訪安徽省公安廳的消息，案件正在進一步偵辦中。

報導指出，永雄集團自述，永雄「生存於輿論的灰色地帶」。其實，從公開信息來看，永雄員工的「灰色」行為亦不少見。在黑貓投訴平台，以「湖南永雄資產管理集團」為關鍵字搜索，有150多條投訴紀錄，「短信威脅」、「電話騷擾」等情節常見。

在催收過程中，還出現過公民個人信息洩露的情形。根據判決書，被告人萬某是湖南永雄資產管理集團溫州永雄信用管理有限公司員工，為獲取電話號碼方便催討債務，萬某將公民身分信息2萬1774條提供給蘭某虎，蘭某虎將萬某提供的公民信息提供給劉某宏。

劉某宏利用在貞豐縣長田鎮「為民通訊」移動公司工作的便利，違規使用移動公司業務系統，根據蘭某虎提供的公民身分信息查詢電話號碼出售給蘭某虎，蘭某虎又出售給萬某。萬某使用非法獲取的電話號碼催債，獲得公司提成7000元。

該案中，萬某犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，並處罰金人民幣1萬元。

據報導，還有為了催收編造虛假恐怖信息的。判決書顯示，2015年，陳某進入湖南永雄資產管理集團業務部工作，其工作職責是幫助銀行打電話向惡意逾期欠款的信用卡持卡人進行欠款催收。

2016年11月9日，陳某為催促貴陽市公交集團公司19路車駕駛員沈某強歸還平安銀行信用卡欠款，用公司配發的手機撥打貴陽市報警電話，謊稱自己是沈某強，因和老婆離婚，小孩前兩天死了，覺得生活沒有信念，在自己駕駛的19路公交車上裝了炸彈，準備於當日下午4時30分在南郊公園引爆炸彈。

貴陽市公安局公交分局接警後啟動緊急應對措施，對周邊路段進行交通管制，並要求19路公交車全部停運檢查，同時派出搜爆犬到現場搜索爆炸裝置，經檢查後未發現有爆炸裝置。

在此過程中，公安機關進行現場管制4小時，停運19路公交車約37班次，導致大量乘客出行不便，造成公交公司較大經濟損失。陳某犯編造虛假恐怖信息罪，被判處有期徒刑一年。

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