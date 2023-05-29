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雲南強拆阿拉伯式清真寺 穆斯林與警爆衝突

中國新聞組╱北京29日電
雲南27日強拆遷納家營清真寺，大批武警持盾與民眾爆發衝突。(取材自微博)
雲南27日強拆遷納家營清真寺，大批武警持盾與民眾爆發衝突。(取材自微博)

雲南省玉溪市通海縣納家營的清真寺外近日爆發警民衝突，原因是當地穆斯林民眾不滿清真寺配合宗教中國化。

來源：YouTube

明報報導，網傳通海縣納家營清真寺遭官方拆除阿拉伯式外觀時，當地穆斯林民眾在附近聚集抗議，期間有民眾衝擊警方防線，有人進入清真寺推倒工作檯，入夜後仍有民眾守在清真寺門口。

多段網傳短片顯示，配備頭盔、盾牌等裝備的警員在現場築起防線，期間有民眾嘗試衝擊，也有人投擲雜物，警方防線一度撤退。另有畫面顯示，有人推倒了清真寺外牆搭建的工作檯。

報導指出，網傳這次事件或涉及強拆，但也有消息指清真寺擅自占用村委會土地。

據報導，通海縣公安局28日晚在微信公眾號發布通告，要求相關組織參與者於6月6日前主動投案，並鼓勵檢舉揭發。

根據網傳消息，在民眾強力抗議下，北京當局目前已暫時停止拆除，清真寺內的腳手架也被抗議民眾拆除，但也有消息稱，有抗議民眾遭當局抓捕帶走。

在微博上，搜索「雲南納家營清真寺」顯示結果為：「抱歉，未找到相關結果」。

報導表示，納家營清真寺建於明朝，有600多年歷史，現時的建築於2004年落成，樓高4層，有穹頂及4座禮塔，內部可容納逾3000人，是雲南省最大的清真寺。這所清真寺改建後，變成阿拉伯式外觀。

近年來，本經當局要求宗教「中國化」，新建的阿化風格清真寺，大都被要求恢復成原先中國殿堂式的傳統風格。

雲南27日強拆遷納家營清真寺，大批武警持盾與民眾爆發衝突。(取材自微博)
雲南27日強拆遷納家營清真寺，大批武警持盾與民眾爆發衝突。(取材自微博)

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