我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

山西愛滋病感染者重返母校辦婚禮 副市長也送祝福

中國新聞組／北京29日電
一場特殊的婚禮在山西臨汾紅絲帶學校舉行，新郎新娘均是愛滋病病毒感染者。(取材自南方都市報)
一場特殊的婚禮在山西臨汾紅絲帶學校舉行，新郎新娘均是愛滋病病毒感染者。(取材自南方都市報)

「一拜天地，二拜高堂，夫妻對拜」，一場特殊的婚禮日前在山西臨汾紅絲帶學校舉行，新郎凡凡、新娘翠翠都是因母嬰傳播而不幸感染愛滋病病毒的青年，他們身著中式婚服，在舞台上向沒有血緣關係的「父母」行禮；台下坐著來自臨汾市政府、公益機構、演藝界、媒體的百餘名來賓圍坐桌前。

南方都市報報導，這場婚禮是今年「526世界愛滋病反歧視午餐日」活動中的一環，位於山西省的臨汾紅絲帶學校，是全中國唯一專門收治愛滋病感染青少年的全日制學校。2011年，學校校長郭小平設立「526世界愛滋病反歧視午餐日」，每年5月26日都會邀請政府相關部門人員、公益機構、愛心人士、媒體等相聚在紅絲帶學校，共進午餐，呼籲全社會減少對愛滋病患者的歧視。

今年，臨汾市政府副市長李艷萍、市政協副主席張瑞萍、市政府副秘書長劉繼東、市衛健委主任董鳳妮也都來到現場。

臨汾紅絲帶學校的孩子們給每位來賓都佩戴上了紅絲帶胸針。(取材自南方都市報)
臨汾紅絲帶學校的孩子們給每位來賓都佩戴上了紅絲帶胸針。(取材自南方都市報)

新人凡凡跟翠翠幼時都入讀臨汾紅絲帶學校，大學畢業後，翠翠回到紅絲帶學校任教，凡凡則前往北京打拚。當被問到為何要選在「愛滋病反歧視午餐日」舉辦婚禮時，翠翠帶著哭腔對台下來賓說：「因為有你們。」她希望所有關心、幫助愛滋病患兒的人都能一同見證這個幸福時刻。

新人拜堂時，臨汾紅絲帶學校校長郭小平與在學校擔任18年生活老師的劉麗萍被請上父母位，接受新人「拜父母」之禮，劉麗萍激動落淚。劉麗萍也是一名愛滋病病毒（HIV）感染者，也曾怯於公開發聲。12年前，劉麗萍參加一位朋友的婚宴，婚宴上，當得知她是HIV感染者時，與她坐在同一桌的人紛紛離席，沒有人願意和她一起吃飯。

據報導，臨汾紅絲帶學校裡的很多孩子都是無父無母的孤兒，有些孩子甚至沒有任何能聯繫到的親戚，學校就是他們的家。在學校任教的趙老師說，現在學校裡大部分孩子HIV檢測病毒量都非常低，已經幾乎不具備傳染性。

趙老師是臨汾本地人，家裡有一個五歲的孩子，她在學校負責教授生物、物理、化學。她說在剛入職臨汾紅絲帶學校時，也曾遭受家人的不理解與不支持，「尤其不支持我把孩子帶到學校玩」，她很心疼自己的學生，經常會在假期帶著自己的孩子和幾個學生出門玩。

趙老師的丈夫大概花了半年才接受這件事；如今，趙老師說，自己的孩子已經在學校結交了好多好朋友。

歧視 北京 檢測

上一則

「可能誤導公眾」 港拒公開規管眾籌諮詢意見書

下一則

中港共享器官、港器捐掀退出潮？ 政務司斥造謠

延伸閱讀

新冠肺炎第4波來襲 每日重複確診患者上看6000人

新冠肺炎第4波來襲 每日重複確診患者上看6000人
華埠健康診所基金會 表彰何大一博士

華埠健康診所基金會 表彰何大一博士
山西突公示「方艙選址 」被罵翻 官方致歉：工作不嚴謹

山西突公示「方艙選址 」被罵翻 官方致歉：工作不嚴謹
山西男童誤食飯店已用過棄置保險套 家長擔心染愛滋

山西男童誤食飯店已用過棄置保險套 家長擔心染愛滋

熱門新聞

國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >