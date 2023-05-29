山西愛滋病感染者重返母校辦婚禮 副市長也送祝福

一場特殊的婚禮在山西臨汾紅絲帶學校舉行，新郎新娘均是愛滋病病毒感染者。(取材自南方都市報)

「一拜天地，二拜高堂，夫妻對拜」，一場特殊的婚禮日前在山西臨汾紅絲帶學校舉行，新郎凡凡、新娘翠翠都是因母嬰傳播而不幸感染愛滋病病毒的青年，他們身著中式婚服，在舞台上向沒有血緣關係的「父母」行禮；台下坐著來自臨汾市政府、公益機構、演藝界、媒體的百餘名來賓圍坐桌前。

南方都市報報導，這場婚禮是今年「526世界愛滋病反歧視 午餐日」活動中的一環，位於山西省的臨汾紅絲帶學校，是全中國唯一專門收治愛滋病感染青少年的全日制學校。2011年，學校校長郭小平設立「526世界愛滋病反歧視午餐日」，每年5月26日都會邀請政府相關部門人員、公益機構、愛心人士、媒體等相聚在紅絲帶學校，共進午餐，呼籲全社會減少對愛滋病患者的歧視。

今年，臨汾市政府副市長李艷萍、市政協副主席張瑞萍、市政府副秘書長劉繼東、市衛健委主任董鳳妮也都來到現場。

臨汾紅絲帶學校的孩子們給每位來賓都佩戴上了紅絲帶胸針。(取材自南方都市報)

新人凡凡跟翠翠幼時都入讀臨汾紅絲帶學校，大學畢業後，翠翠回到紅絲帶學校任教，凡凡則前往北京 打拚。當被問到為何要選在「愛滋病反歧視午餐日」舉辦婚禮時，翠翠帶著哭腔對台下來賓說：「因為有你們。」她希望所有關心、幫助愛滋病患兒的人都能一同見證這個幸福時刻。

新人拜堂時，臨汾紅絲帶學校校長郭小平與在學校擔任18年生活老師的劉麗萍被請上父母位，接受新人「拜父母」之禮，劉麗萍激動落淚。劉麗萍也是一名愛滋病病毒（HIV）感染者，也曾怯於公開發聲。12年前，劉麗萍參加一位朋友的婚宴，婚宴上，當得知她是HIV感染者時，與她坐在同一桌的人紛紛離席，沒有人願意和她一起吃飯。

據報導，臨汾紅絲帶學校裡的很多孩子都是無父無母的孤兒，有些孩子甚至沒有任何能聯繫到的親戚，學校就是他們的家。在學校任教的趙老師說，現在學校裡大部分孩子HIV檢測 病毒量都非常低，已經幾乎不具備傳染性。

趙老師是臨汾本地人，家裡有一個五歲的孩子，她在學校負責教授生物、物理、化學。她說在剛入職臨汾紅絲帶學校時，也曾遭受家人的不理解與不支持，「尤其不支持我把孩子帶到學校玩」，她很心疼自己的學生，經常會在假期帶著自己的孩子和幾個學生出門玩。

趙老師的丈夫大概花了半年才接受這件事；如今，趙老師說，自己的孩子已經在學校結交了好多好朋友。