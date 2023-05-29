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「大學生掏鳥案」閆嘯天出獄：要成為感恩社會的人

中國新聞組／北京29日電
出獄後的閆嘯天和親友擁抱在一起。(取材自紅星新聞)
出獄後的閆嘯天和親友擁抱在一起。(取材自紅星新聞)

2014年，當時還是鄭州職業技術學院大一學生的閆嘯天，與朋友掏了兩窩共計16隻國家二級保護動物燕隼並倒賣遭判刑，經過8年10個月，閆嘯天回到位於河南輝縣高莊鄉土樓村的家中，他的家人拉起紅色條幅「心懷感恩，我們依然愛你！」歡迎閆嘯天回來。

紅星新聞報導，閆嘯天出獄這天，閆家門前放起了煙花，按照當地的習俗，他們想用這樣一種方式來告別過往。放完煙花，閆愛民流著淚告訴兒子，「爺爺已經不在了」。去年冬天，閆嘯天的爺爺因病離世，怕獄中的閆嘯天難過，閆愛民一直瞞著兒子。

閆愛民一家用拉起的紅色條幅來表達自己的心情。(取材自紅星新聞)
閆愛民一家用拉起的紅色條幅來表達自己的心情。(取材自紅星新聞)

隨後，閆愛民帶著身穿格子襯衫的兒子正式出現媒體和公眾面前，難抑激動的他哽咽著感謝媒體的關注。經歷牢獄歲月的閆嘯天擁抱父親後說，他以前沒想到「掏鳥」也會觸犯法律，「該付的代價已經付出了，今後，我一定要成為一個感恩社會的人。」

據報導，閆嘯天出獄這天，他的爸媽在村幹部的陪同下將兒子接回家。在父親閆愛民為自己裝飾一新的臥室裡，閆嘯天一夜未眠。母親劉素琴笑著說，因為離別太久和情緒激動，29歲的兒子當晚說「要和父母一起睡」。至於兒子出獄後會不會做和直播相關的創業時？自稱「沒多少文化」的劉素琴說自己不懂直播，但會尊重兒子的選擇。

2014年7月暑假期間，閆嘯天和同鄉王亞軍掏了兩窩共計16隻小鳥並倒賣，經鑑定，其中14隻小鳥為國家二級保護動物燕隼，另外兩隻為隼形目隼科動物，兩人因此分別獲刑十年半和十年，此案引發法律界熱議和公眾關注。

時任河南省高級人民法院院長張立勇曾點評，「大學生掏鳥案」反映出很多人野生動物保護意識的缺乏和法律意識的淡薄。

閆嘯天出獄的前一天，有自媒體一早就趕到高莊村，不停拍攝視頻，直到深夜才離開。

河南 鄭州

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