模仿美國動畫把雨傘當降落傘 湖南4歲童墜26樓奇蹟生還

男童幸好有傘和樹緩衝，手腳骨折但無生命危險。(視頻截圖)

湖南吉首一名4歲男童日前疑模仿美國動畫「湯姆貓與傑利鼠」（Tom and Jerry，又譯「貓和老鼠」）情節，把雨傘當成降落傘，從26樓家中一躍而下，墜落至地面，幸運的是這名男童雖然全身多處骨折，但沒有生命危險，網友們都直呼根本是奇蹟。

極目新聞報導，據網傳視頻，湖南省湘西州吉首市西一環附近一小區，一處花壇旁停著一輛急救車，花壇裡躺著一名身著紅色上衣的兒童，多人將該兒童抬上擔架車，附近有多人圍觀。

男童被抬上救護車。(視頻截圖)

據了解，該名男童是因模仿動畫情節，把雨傘當成降落傘從26樓陽台跳下，幸好因為他本身體重輕，外加墜落時有雨傘和樹枝遮擋，只是身體骨折但沒有生命危險，目前正在小兒重症監護病房救治，斷肢已經接上。

參與救人的石先生表示，他是湘西州人民醫院醫師，與墜樓男童住在同一小區。事發當天下午5時許，他和家人聽到一聲巨響，起初以為是家裡高壓鍋炸了，「我丈母娘剛好路過門前花壇，回頭一看，有一名小孩從樓上摔了下來。」

石先生說，他出門看到男童左上肢斷裂，身上還有多處傷痕，當時已經處於休克狀態，身下壓著一把藍色的裝飾傘，身旁一棵橘子樹上還留有血漬，樹枝也有斷裂的痕跡。

網友們看了紛紛驚呼，「這傘質量真不錯」，「真的是初生牛犢不怕虎，26樓都敢跳，我站邊邊看都不敢」，「小兄弟做了叔叔當年多次想嘗試沒敢做的事」；但也有人說，「動畫片害人不淺」。