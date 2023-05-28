女主播發半裸照「騙打賞」 15歲男花光全家積蓄

女主播發半裸照騙打賞，男孩花光全家積蓄。（取材自央廣網）

深夜的直播間裡，一些女主播穿著暴露，語言曖昧，有的直接許諾，刷夠多少禮物就可以私聊，並且可以發送神祕「福利 」。近日，「女主播給15歲男孩發半裸照片騙打賞」衝上熱搜，引發熱議。

央廣網報導，河南一名15歲少年小張，前不久在偷偷看直播時，女主播和他聊天後互加微信 ，女主播發給他一些半裸露的照片，涉世未深的小張於是沉迷其中。女主播說，「花錢做任務，你還可以得到更大的福利」讓小張徹底被沖昏頭腦，瘋狂打錢給女主播，把母親銀行卡裡的6萬多元人民幣（約8491美元），逐步都在直播間裡刷了出去。小張稱，直播平台未成年人模式默認關閉。

所幸，在警方的幫助下，少年的母親找平台要回了這筆錢。父親中風 ，母親手部殘疾，母親難掩悲傷說：「這些錢是我去打工的時候，手指被機器切掉後公司賠償，他十來天啊，全刷出去了」。小張一家的生活很艱難，父親癱瘓長期坐在輪椅上，而母親手部的殘疾，也讓她無法再長時間幹活。

新聞一出，網友紛紛留言，有人質疑主播「找回錢就完事了，這女主播啥事沒有嗎？」、「女主播毫無底線」、「為了掙錢什麼都能做」；也有人對於小張的行為不解，「15歲的孩子，該懂事了吧」。

報導指出，浙江曉德律師事務所主任陳文明表示，中國有明確規定，未成年人不能參與網絡直播打賞，即使是未成年人自行進行打賞，都明確禁止的。