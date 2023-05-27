廣西科大副書記酒駕肇事躲女廁 光屁股被抓
廣西科技大學外國語學院黨總支副書記楊某，日前酒駕撞車逃逸後一度躲進女廁所，拒不出來，最後光著屁股被交警拖出來。校方日昨通報決定免去其副書記職務，並對涉嫌酒駕逃逸問題依規查處。
來源：YouTube
都市快報橙柿互動報導，有網友25日晚發布視頻稱，廣西某大學外國語學院某副書記酒駕撞車後逃進女廁所被抓，有人將涉事學校指向廣西科技大學。
據百姓關注報導，目擊者吳男說，事發於24日23時左右，當時自己和朋友在城中區學院路喝茶，突然聽到砰的一聲，停在路邊的一輛車被撞，但肇事車駕駛員並沒有停下來的意思，直接往前開。
發現這一情況後，吳先生和朋友立即追了上去，大概追了100米左右，將肇事車輛攔下。「把駕駛室的門強制拉開，他才停下來，他喝了太多酒，說『我沒有撞到你啊』。」吳先生說，朋友與對方理論過程中，其愛搭不理，徑直走進一旁女廁。為防止對方伺機逃跑，吳先生和朋友守在廁所門口並報警。「交警過來之後，進去想把他叫出來，發現他脫了褲子在那裡蹲著。」吳先生稱，交警等了大約十分鐘後，強制將該男子從廁所拖了出來。
吳先生說，該男子光屁股被拖出來後，還衝撞交警拒不配合執法。
對此，廣西科技大學26日發布通報稱，根據初步調查結果，楊某涉嫌酒駕逃逸情況基本屬實，決定免去其黨總支副書記職務，對其涉嫌酒駕逃逸問題由學校紀委依規查處。
上一則
FB留言