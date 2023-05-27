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廣西科大副書記酒駕肇事躲女廁 光屁股被抓

中國新聞組／北京27日電
廣西科技大學外國語學院黨總支副書記楊章成光著屁股，被交警強制從廁所裡拖出來。（取材自九派新聞）
廣西科技大學外國語學院黨總支副書記楊章成光著屁股，被交警強制從廁所裡拖出來。（取材自九派新聞）

廣西科技大學外國語學院黨總支副書記楊某，日前酒駕撞車逃逸後一度躲進女廁所，拒不出來，最後光著屁股被交警拖出來。校方日昨通報決定免去其副書記職務，並對涉嫌酒駕逃逸問題依規查處。

來源：YouTube

都市快報橙柿互動報導，有網友25日晚發布視頻稱，廣西某大學外國語學院某副書記酒駕撞車後逃進女廁所被抓，有人將涉事學校指向廣西科技大學。

據百姓關注報導，目擊者吳男說，事發於24日23時左右，當時自己和朋友在城中區學院路喝茶，突然聽到砰的一聲，停在路邊的一輛車被撞，但肇事車駕駛員並沒有停下來的意思，直接往前開。

廣西科技大學外國語學院黨總支副書記楊章成酒駕撞車逃逸躲進女廁。（取材自都市快報橙...
廣西科技大學外國語學院黨總支副書記楊章成酒駕撞車逃逸躲進女廁。（取材自都市快報橙柿互動）

發現這一情況後，吳先生和朋友立即追了上去，大概追了100米左右，將肇事車輛攔下。「把駕駛室的門強制拉開，他才停下來，他喝了太多酒，說『我沒有撞到你啊』。」吳先生說，朋友與對方理論過程中，其愛搭不理，徑直走進一旁女廁。為防止對方伺機逃跑，吳先生和朋友守在廁所門口並報警。「交警過來之後，進去想把他叫出來，發現他脫了褲子在那裡蹲著。」吳先生稱，交警等了大約十分鐘後，強制將該男子從廁所拖了出來。

吳先生說，該男子光屁股被拖出來後，還衝撞交警拒不配合執法。

廣西科技大學外國語學院黨總支副書記楊章成。（取材自都市快報橙柿互動）
廣西科技大學外國語學院黨總支副書記楊章成。（取材自都市快報橙柿互動）

對此，廣西科技大學26日發布通報稱，根據初步調查結果，楊某涉嫌酒駕逃逸情況基本屬實，決定免去其黨總支副書記職務，對其涉嫌酒駕逃逸問題由學校紀委依規查處。

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