600元航拍畢業照 臉都看不清 家長：懷念傳統大合照

河北邢台某幼兒園畢業照，家長說，連娃娃的臉都看不見。（取材自每日經濟新聞）

畢業季即將到來，畢業生陸續開始拍攝畢業照，部分家長面臨難題，「少則兩三百，多則五六百」的高價畢業照，拍不拍？事實上，全國各地關於畢業典禮越來越低齡化、奢侈化的爭議頻發。其實，奢華畢業照的不良之風早已吹向了幼兒園。

綜合每日經濟、海報新聞報導，杭州一位家長表示，孩子在蕭山區漁浦小學讀六年級，臨近畢業，家委會組織學生去影樓拍畢業照，每人收費338元（人民幣，下同，約48美元），一個班收費就1萬5000元。據紅星新聞報導，還有小學畢業照人均收費600元（約85美元），包括了拍攝費、午餐費、統一鞋襪紅領巾費。

有家長提出質疑是無形「綁架」，「不就是一張畢業照嗎？就能收費這麼多，開什麼玩笑？」卻被家委會人員回懟，「你不想參加可以不參加的。」

據紅星新聞， 兒子的畢業照成了一本畢業相冊，「有個人特寫，有全班合拍，有場景擺拍，還有航拍」，每張照片都精修過的，但怎麼都覺得「缺了點味道」。反觀自己那張20多年前的畢業照，上方是燙金的「XX學校XX級XX班畢業留影」，背面則是每一排同學對應的名字。「同學會時我們經常拿出這張照片，一個一個對號找人，很親切」。