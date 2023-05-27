被童剪掉長髮 索賠萬元遭網暴 她怒：做8次接髮還倒貼

廣東6歲女童拿剪刀剪掉顧客長頭髮。（視頻截圖）

一則「女孩剪了一撮頭髮家長賠了1萬多」相關話題登上熱搜，並引發熱議。被剪頭髮的顧客發文稱，當天是去染髮並不想剪髮，自己也是受害者但卻遭網暴，稱1萬1500元（人民幣，下同，約1628美元）作為8次接髮費用，自己還倒貼了500元。

九派新聞報導，事情發生在廣東東莞一家理髮店，一小孩理髮店拿剪刀剪掉顧客大把頭髮，顧客當場報警；店老闆稱，當時大家都在忙，女孩從櫃子裡拿出剪刀把顧客頭髮給剪了，原本是要賠償1.2萬，女童母親不願意，受害者退了500塊，最終協調賠償了1萬1500元。

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不少網友表示，顧客「小題大做」、「賺大了」，這名女顧客的社交帳號上也出現不少充滿惡意的留言，「我就想問你頭髮長不出來了嘛」，「這麼黑心嗎？坑人家一萬多，你肯定不去做植髮」，「你不配幸福，沒有愛心，你這不配有下一代」等等。

但也有網友力挺女顧客，「熊孩子犯事兒了，家長就該賠」、「是時候管管『熊孩子』們了」。

央廣網報導指出， 私自剪掉他人頭髮，屬於侵害了自然人的身體權，屬於民事侵權範疇，不滿八周歲的未成年人為無民事行為能力人實施侵權行為的，屬於其監護人未盡到監護職責，監護人需要賠償顧客因此產生的損害賠償，比如接髮費用等。