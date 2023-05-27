商戶用兒子名登記營業執照 被千里外的「家紡巨頭」提告索賠12萬

段女士經營的「博陽窗簾」店。（取材自新黃河）

山西運城的商戶段女士2021年以兒子名字註冊經營「運城薛博陽窗簾店」，不料近日收到法院傳票 ，自己被千里之外的家紡巨頭「寧波博洋家紡公司」告上法庭並索賠，理由是她的店舖名稱與其註冊商標「博洋」相似且銷售同類產品，涉侵犯其商標權並構成不正當競爭，讓段女士直呼離譜。消息曝光後引發爭議，據悉原告已口頭提出撤訴申請。

新黃河報導，段女士經營的窗簾店位於運城市運城經濟技術開發區某臨街商舖，面積90餘平方米，營業執照登記名稱為「運城市運城經濟技術開發區薛博陽窗簾店」（下稱「運城薛博陽窗簾店」），招牌為「博陽窗簾」。

近日，段女士收到一張起訴書，頓時感覺哭笑不得。段女士經營的「博陽窗簾」被家紡巨頭「寧波博洋家紡集團有限公司（下稱「寧波博洋家紡公司」）以侵犯其註冊商標專用權和不正當競爭行為訴至法院索賠12萬元（人民幣，下同）。

段女士收到的民事起訴狀裡，原告寧波博洋家紡公司訴稱，被告於2021年4月27日註冊名稱為「運城薛博陽窗簾店」，該名稱中含有與原告註冊商標「博洋」相似的字樣，且被告以博洋家紡名義開展線上線下銷售侵犯其集團享有商標權的產品，侵權時間長，影響面廣，足以認定其侵權惡意明顯，情節嚴重，能適用懲罰性賠償；同時被告在使用與「博洋」近似的標識時，經營與原告同類產品，其行為構成不正當競爭。

寧波博洋家紡公司的訴訟請求為：判令商戶停止侵犯其註冊商標專用權和不正當競爭行為；停止使用與「博洋」字樣近似的個體工商戶名稱並予以變更登記；賠償其侵權損失及維權費用共計12萬元；商戶承擔本案訴訟費用。

「薛博陽是我兒子，我用自己兒子名字登記營業執照，怎麼就被起訴了？」，段女士表示難以接受被訴現實。段女士並稱，她從未以「博洋家紡」名義開展過任何業務。「我在山西，對方在浙江，在我接到法院傳票之前，我根本就不知道有這樣一家公司，更想不到對方不遠千里過來起訴我。」

寧波博洋家紡公司隸屬於寧波博洋控股集團有限公司。後者曾多次入圍 浙江省百強企業、中國民營企業500強、中國製造企業500強。

查詢寧波博洋家紡公司官網，該公司店舖招牌上分別標記有英文「BEYOND」和「博洋家紡」及其英文名稱「BeyondHomeTextile」等字樣，與段女士的店鋪招牌圖皆存在明顯差異。

寧波博洋家紡公司官網展示店舖形象。（取材自新黃河／博洋家紡官網圖）

寧波博洋家紡公司的委託訴訟代理人浙江秉格律師事務所相關律師回應稱，在從法院方面得知段女士提交的相關戶口本等證據後，目前已聯繫法院申請撤訴。

江甦法德東恆律師事務所高級合夥人藍天彬律師表示，此案單從法條字面意思來看，依據「商標法」，商戶有侵權嫌疑；但「商戶用兒子名字來做招牌，如果認定為對博洋家紡構成侵權，有過分擴大化保護商標之傾向，與法理精神不相符合。因此，是否認定為侵權，要慎重而全面地考慮，爭取法律效果和社會效果的統一。」