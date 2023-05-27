我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國殤日長周末 嚴打酒駕超速 紐約市警加強取締魯莽駕駛

華埠監獄建新 紐約市府不考慮活化建築

72歲老太太跨越1700公里見男網紅 被拒仍不願離開：非得見見他

中國新聞組／北京27日電
路人聯絡老太太孫女，但對方說路程太遠無法來帶老太太回吉林。（視頻截圖）
路人聯絡老太太孫女，但對方說路程太遠無法來帶老太太回吉林。（視頻截圖）

5月24日，安徽亳州有網友爆料稱，一名72歲的吉林老太太，為了見自己心目中的男網紅「秀才」，不惜坐火車跨越1700公里，從吉林到安徽亳州要求跟對方見面，否則就死活不走了，即使警方到場勸阻，老太太仍堅持「不回家，非要見見他」。網友紛紛稱「太牛逼了」，猜測老太太見男網紅是為「追愛」還是「追債」。不過據報導，這名男網紅直接拒見老太太。

綜合北京晚報、水母網等媒體報導，網友爆料，這名72歲老太太從吉林乘火車，跨越1700公里來到安徽亳州，稱想尋找網紅「秀才」。老太太手裡提著一個編織袋，肩膀上背著一個布包子，在路邊徘徊。據了解，男網紅「秀才」直接拒絕了跟老太太的見面。老太太仍堅持「非得見見這個人，見不得就不走」。

有路人發現老太太後報警，警察趕到現場，了解老太太是來見男網友的，勸她「人家也不會見妳，妳呢也不要沉迷於網路」，但老太太仍不聽勸，就是要見到「秀才」。無奈之下警察及路人以電話聯繫到了老太太的孫女，請她接老人回吉林，老太太的孫女卻說安徽太遠，不可能過來接她回家。警察說要送老太太到到車站，讓老太太買票回吉林，老太太也不願意。

72歲老太太為見自己心目中的男網紅「秀才」，不惜坐火車跨越1700公里到安徽亳州...
72歲老太太為見自己心目中的男網紅「秀才」，不惜坐火車跨越1700公里到安徽亳州要求跟對方見面，卻因被男網友拒見在街頭逗留。（視頻截圖）

警察繼續在接待室勸老太太說：「人家年輕人見網友，你這70多歲了從吉林跑到這裡也來見網友，你怎麼就那麼著迷呢？這都是年輕人幹的時尚事！」沒想到老太太笑著回懟警察：「上歲數就不興見網友了？」，「「我非得見見這人」。

報導未提及老太太最後是否聽勸回吉林，但這段視頻被傳上網路之後，引發許多網友議論。

有網友說「年輕人都沒有老太太這麼瘋狂，太牛逼了」，「又是我們東北的，果然是太彪了」，「見過日常十五六歲小姑娘為追求男網紅離家出走，還真的沒見過72歲老太太頭腦發熱來見男網友的」，「很瀟灑啊，這個年紀還能做自己想做的事，就當是旅遊了」，「我覺得很勇敢，年齡大了，就不能擁有和年輕人一樣的心境嗎？ 」，「愛情的力量是偉大的」。

也有網友不以為然，留言：「這老太也跟潮流呀」，「有一群男的用AI換臉專門騙上了年紀的大媽奶奶」，「老婦猶發少女狂」，「那些鼓勵老太太的就不考慮被騙的問題嗎」，「只有我在關注這老太皮膚很好麼」。還有網友認為是不是老太太另有原因：「阿姨是不是刷了不少禮物，不甘心所以才要來見見這個男網紅，追到安徽亳州要求對方退回部分打賞的錢呢？」。

警察 北京 時尚

上一則

網傳山東國企董事長夜店接受企業有償陪侍 公司回應：正核實

延伸閱讀

AI換臉扮熟人借錢 9秒視頻騙走安徽男245萬

AI換臉扮熟人借錢 9秒視頻騙走安徽男245萬
日本最貴 網紅染髮加金箔花掉2800美元

日本最貴 網紅染髮加金箔花掉2800美元
網紅直播中遭大刀狂砍 錄下手掌被砍飛驚悚畫面

網紅直播中遭大刀狂砍 錄下手掌被砍飛驚悚畫面
最潮長輩級網紅 台灣「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤過世

最潮長輩級網紅 台灣「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤過世

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂
新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例