72歲老太太跨越1700公里見男網紅 被拒仍不願離開：非得見見他

路人聯絡老太太孫女，但對方說路程太遠無法來帶老太太回吉林。（視頻截圖）

5月24日，安徽亳州有網友爆料稱，一名72歲的吉林老太太，為了見自己心目中的男網紅「秀才」，不惜坐火車跨越1700公里，從吉林到安徽亳州要求跟對方見面，否則就死活不走了，即使警方到場勸阻，老太太仍堅持「不回家，非要見見他」。網友紛紛稱「太牛逼了」，猜測老太太見男網紅是為「追愛」還是「追債」。不過據報導，這名男網紅直接拒見老太太。

綜合北京 晚報、水母網等媒體報導，網友爆料，這名72歲老太太從吉林乘火車，跨越1700公里來到安徽亳州，稱想尋找網紅「秀才」。老太太手裡提著一個編織袋，肩膀上背著一個布包子，在路邊徘徊。據了解，男網紅「秀才」直接拒絕了跟老太太的見面。老太太仍堅持「非得見見這個人，見不得就不走」。

有路人發現老太太後報警，警察 趕到現場，了解老太太是來見男網友的，勸她「人家也不會見妳，妳呢也不要沉迷於網路」，但老太太仍不聽勸，就是要見到「秀才」。無奈之下警察及路人以電話聯繫到了老太太的孫女，請她接老人回吉林，老太太的孫女卻說安徽太遠，不可能過來接她回家。警察說要送老太太到到車站，讓老太太買票回吉林，老太太也不願意。

72歲老太太為見自己心目中的男網紅「秀才」，不惜坐火車跨越1700公里到安徽亳州要求跟對方見面，卻因被男網友拒見在街頭逗留。（視頻截圖）

警察繼續在接待室勸老太太說：「人家年輕人見網友，你這70多歲了從吉林跑到這裡也來見網友，你怎麼就那麼著迷呢？這都是年輕人幹的時尚 事！」沒想到老太太笑著回懟警察：「上歲數就不興見網友了？」，「「我非得見見這人」。

報導未提及老太太最後是否聽勸回吉林，但這段視頻被傳上網路之後，引發許多網友議論。

有網友說「年輕人都沒有老太太這麼瘋狂，太牛逼了」，「又是我們東北的，果然是太彪了」，「見過日常十五六歲小姑娘為追求男網紅離家出走，還真的沒見過72歲老太太頭腦發熱來見男網友的」，「很瀟灑啊，這個年紀還能做自己想做的事，就當是旅遊了」，「我覺得很勇敢，年齡大了，就不能擁有和年輕人一樣的心境嗎？ 」，「愛情的力量是偉大的」。

也有網友不以為然，留言：「這老太也跟潮流呀」，「有一群男的用AI換臉專門騙上了年紀的大媽奶奶」，「老婦猶發少女狂」，「那些鼓勵老太太的就不考慮被騙的問題嗎」，「只有我在關注這老太皮膚很好麼」。還有網友認為是不是老太太另有原因：「阿姨是不是刷了不少禮物，不甘心所以才要來見見這個男網紅，追到安徽亳州要求對方退回部分打賞的錢呢？」。