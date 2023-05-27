川男千哩赴浙 靠視頻找到女博主 她嚇到離家、報警

男網友拍攝李菜菜生活的小區周邊照片，並且私訊表示自己已經來了4天，要和李菜菜見一面。（取材自橙柿互動）

浙江台州視頻女博主「李菜菜」分享自己與骨髓炎對抗經歷，擁有數十萬粉絲，近日她透露，一名男網友從2000公里外（約1243英里）的四川飛到浙江，靠著視頻場景，找到她的住處附近租屋，並租屋傳私訊騷擾，吵著要見面，還要求她支付約3000元人民幣（約425美元）的費用，嚇得她趕緊離家、報警，連排定的手術 都推遲，直到警方介入，男子才買車票離開台州。

橙柿互動報導，李菜菜是一名95後視頻女博主，因患骨髓炎，雖行動不便，但一直努力工作，籌集手術費用，感動許多網友。

李菜菜稱，近日，她打開私訊，發現一名男網友發了幾張在她小區周邊拍的照片，稱其已經來了4天，要和她見一面。李菜菜看到後十分驚恐，因為她從未透露自己住處位置，這名男子除了一直發信息請求回覆，還在距離李菜菜小區僅500公尺（約0.31英里）處住下，並簽約租屋3個月。

香港 01報導，男子在私信中表示自己是根據李菜菜曾經拍到過的小河邊，找到該處並等到天黑，但始終沒見到李菜菜，就在附近找房子住下。之後幾天，他問了周圍住戶、快遞員，以及店舖，還是沒找到她。該男子再次發信息，表示如果不見他就報警，或到李菜菜做手術的醫院去找她。

看到私訊後，嚇得李菜菜趕緊將男子的帳號拉黑。男子很快又重新買一張手機 卡，註冊新帳號，繼續聯繫李菜菜，她再次拉黑。男子就找以往與李互動過的網友，希望對方幫忙帶話。李菜菜害怕二人會忽然撞見，決定暫住親戚家並報警。李菜菜直言整件事情簡直離譜到「小說都寫不出來」。

據報導，民警隨後聯繫了男子，進行勸導。男子因為遭到很多網友責罵，使得他壓力巨大，擔心李菜菜將他的信息公開，他隔天也報了警。