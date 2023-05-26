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「不還款就到府槍決」 降智詐騙短信讓警方「無語死了」

中國新聞組／北京26日電
多名網友收到強制槍斃的短信。(取材自九派新聞)
多名網友收到強制槍斃的短信。(取材自九派新聞)

網路詐騙花招不斷翻新，近日瘋傳一則詐騙短信，要求民眾付清欠款，若不照做「司法人員將於指定時間上門執行槍決」。「上門槍決通知短信」隨即登上微博熱搜，網友笑稱「現在上門服務都這麼好」、「誰相信啊」，連北京市公安局官方微博「平安北京」也發文回應：「真的無語死了」。

綜合媒體報導，近日有多名網友收到這樣的短信：「因您信貨詐騙，缺席出庭，已通過『天網』定位具體位置現已通知當地執法部門和司法人員（魏軍，王琳，郭文禎）攜帶槍枝帶隊，執行上門強制槍斃，詳情抖音搜索『執行風暴』或關注『中國法院網』瞭解詳情，14點前自行app結清全部欠款可撤銷執行。」

不少網友表示最近的確收到過同樣的短信，但內容太過荒誕，幾乎沒有中國網友相信，反而將之當作笑話，還有網友調侃：「這3人也太忙，全國要跑透透去槍決別人了」、「現在詐騙的智商是不是都變低了」、「但凡上過幾年學多讀點書都不至於編出這種短信」。

不過有網友發現短信寫出「信貨」，猜測可能寫「信貸」會被標記為詐騙信息，所以故意打錯，也可能是故意留下破綻篩選掉細心的人，也有網友分析這種短信應該是網貸催收公司對不還款聯繫人的套路信息；有網友提醒，雖然很多人都覺得這樣的短信很離譜很搞笑，但這些短信恰恰是瞄準目標人群，有人會上當受騙，所以還是趕緊刪除，不要輕視那些似乎「一眼假」的詐騙手法。

對此，「平安北京」也在文中無奈表示「就這，能說點什麼？無語死了…真的無語死了…」同時也提醒，根據中國法律，寫恐嚇信或以其他方法威脅他人生命安全等，可處5日以下拘留或人民幣500元以下罰款；情節嚴重者，處5日以上10日以下拘留，可以並處人民幣500元以下罰款。

詐騙 北京 微博

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