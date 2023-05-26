AI換臉扮熟人借錢 9秒視頻騙走安徽男245萬

詐騙集團發來9秒的視頻取信被害人。(取材自齊魯晚報 )

AI 換臉詐騙頻現，日前一位福建商人10分鐘被騙走430萬引發關注，安徽有民眾也遇上類似視頻電話，畫面裡的「熟人」緊急讓他幫忙現金周轉，短短9秒鐘的視頻讓他被騙走245萬元。

大皖新聞報導，安徽安慶的何先生接到AI換臉冒充的熟人視頻電話，讓他幫忙轉一筆錢。但9秒之後，對方以「在開會」為由，迅速掛斷了電話，還稱「微信 和電話不能說，加一下QQ」。因為是熟人的關係，何先生不疑有他便加了QQ(通訊軟體)。

對方在QQ上告訴何先生，目前有一個項目招標需要周轉資金，希望何先生先行幫忙墊付。何先生沒有猶豫，立刻讓家人將245萬元轉到對方指定的帳號上，「因為打了視頻電話又是熟人」，「我就沒多想，就轉帳了」，直到事後他撥打朋友電話詢問後續才得知被騙。

何先生迅速報警，當地專案民警第一時間凍結相關帳戶，連夜趕赴北京市抓獲3名犯罪嫌疑人，追回何先生被騙的132萬元。目前，該案件正在進一步偵辦中。

這已經不是第一起利用AI 換臉技術的詐騙案件，詐騙集團 運用AI 換臉以及擬聲技術，模仿受害人的好友或親屬，以各種理由讓受害人轉帳。

IT之家報導，針對防不勝防的AI換臉詐騙，專家提醒幾個分辨的方法。首先AI假臉的紋理特徵存在破綻。例如，眼睛或牙齒輪廓細節不一致；瞳孔顏色或反射細節不一樣；牙齒邊緣過於整齊等。此外，AI假臉有可能不符合正常人的生理特徵，比如眨眼頻率，嘴部運動也有可能不真實準確。還有，偽造視頻會造成視頻抖動，導致幀間不一致情況。另外，有網友稱可以讓對方將手指放在臉前晃動，如果出現臉部變形，則是AI假臉。