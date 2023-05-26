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求職難…54歲農民工父親滿屏信息沒回音 看哭女兒

中國新聞組／北京26日電
王而西的父母。（取材自紅星新聞）
王而西的父母。（取材自紅星新聞）

今年五一假期，正在讀大學的王而西回到四川涼山老家，無意中發現54歲父親的手機裡滿屏都是求職信息，「父親連發了十幾條都沒得到回應。好心疼。」她將父親的求職經歷發到網上，引發許多網友的共鳴，閱讀量很快達到400萬人次。隨著全國多地近年發布建築業「清退令」，「第一代農民工」已很難在工地找到工作，但王而西的父親說要堅持到幹不動為止。

紅星新聞報導，王而西2003年出生，目前在四川自貢一所職業學院讀大一，學的是護理專業。今年五一假期，她回家休假時無意中從父親的手機裡發現父親四處發布求職信息給一些包工頭，但連續十幾條都沒有得到回應。王而西瞬間紅了眼眶。

「從我幾歲時，父親就外出打工，只有過年才回家。父親是一個開朗的人，很少在家提起工作的事情，可能是不想我們子女擔心。」她偷偷拍下父親手機裡的求職信息發布在網上並寫下自己的感想，引起很多網友的共鳴與評論，有些網友還表示要給她的父母提供工作支持和幫助。幸運的是，在她發帖後的第四天，父母通過親戚介紹找到新工作，前往江蘇宜興的工地打工。

王而西的父親老王說，自己小時候家裡經濟條件不好，加上兄弟姐妹比較多，難以吃飽穿暖又沒有條件讀書，很多字都不認識，只能幹點苦力活。為讓家裡人過上更好的生活，老王二、三十歲就外出打工，開始是在工地做小工，最近幾年才做鋼筋工，每年只有過年才回家，用自己的雙手撐起了家庭的希望。對於剛找到的新工作，老王十分珍惜。

老王只是千萬農民工中的一個縮影。據國家統計局最新公布調查報告顯示，2022年，全國農民工總量29562萬人，其中被稱為「第一代農民工」的50歲以上農民工約有8632.1萬人，很多仍在打工。但隨著2019年全國多地發布禁止60歲以上男性及50歲以上女性從事建築施工作業的建築業「清退令」，老王感受到高齡農民工找工作越來越不容易。

「現在很多工地，男的超過55歲、女的超過50歲就不要了，主要是年齡大了怕出安全事故。」老王說，他現在也發現自己幹鋼筋工很吃力，「現在年齡大了，手腳都比較慢。」

對於未來，老王說，「在工地幹了一輩子，不幹這個能幹啥呢？」只能走一步看一步，他要堅持到幹不動為止，因為他和妻子生育的五個孩子，兩個已結婚成家，還有三個孩子需要操心。

王而西將父親十餘條的求職信息在網上發帖。（取材自紅星新聞）
王而西將父親十餘條的求職信息在網上發帖。（取材自紅星新聞）

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