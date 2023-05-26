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他性侵5歲童不認錯 26年後法院代寫道歉聲明引熱議

中國新聞組／北京26日電
岳仲金在視頻中表示，對李小冉實施性侵時間為小冉上初中以前。（取材自中國慈善家雜誌）
岳仲金在視頻中表示，對李小冉實施性侵時間為小冉上初中以前。（取材自中國慈善家雜誌）

「中國新聞」報17日在A13版刊登一則道歉聲明，聲明中稱，「本人現按照生效的民事判決要求，就猥褻幼年李某的民事侵權不法行為，向李某道歉。」致歉人是「岳仲金」，這則道歉聲明隨即引發熱議。媒體追蹤發現，岳仲金涉於26年前多次猥褻當時年僅5歲的同事女兒，即使法院判決有罪也堅不認錯，連道歉聲明都是法院代寫。

極目新聞報導，這則署名岳仲金的「道歉聲明」內容大致是：經河北省三級檢察機關查明，本人在1997年—2004年間對受害人李某多次實施猥褻犯罪。由於李某2017年報案時已過刑事法律追訴時效，李某於2020年向河北省任丘市人民法院提起民事訴訟勝訴，本人上訴，河北省滄州市中級人民法院2023年3月維持原判決，本人向李某賠禮道歉並支付醫療費、誤工費、住宿費、精神撫慰金、鑑定費等各項損失共計307600元（人民幣）。本人現按照生效的民事判決要求，就猥褻幼年李某的民事侵權不法行為，向李某道歉。

「中國慈善家」雜誌找到受害者李某的父親李輝還原案件細節。李輝說，本科畢業的女兒收到英國三所大學研究所的錄取通知時突情緒失控對父母說「你們知道我有多痛苦嗎？！我小時候遭受過性侵，不是猥褻，是性侵！我每一天都在煎熬，等著去死！」兩年後的2017年5月，李某終於對父母說出加害人是岳仲金，而李某也被診斷為重度抑鬱，醫師建議不適合出國求學。

岳仲金於1967年1月出生，是李輝的同事、多年好友，也是前後樓的鄰居。岳仲金對李輝承認在李某幼年時摸過其下體。但李某講述，岳仲金的犯罪行為不僅是猥褻，還有性侵、強姦行為，且侵害從其5歲開始一直持續到12歲。 

2017年11月，李某在父母陪同下報案，警方以岳仲金涉嫌強姦罪移送，但檢方在2019年1月以強姦「事實不清，證據不足」不予起訴。岳仲金對幼時李某猥褻的事實則被河北省三級檢察院認定，但已過追訴時效。2020年6月，法院最終作出判決證實李某身體權受到侵害，岳仲金應當承擔侵權責任。

2020年7月，作為國家工作人員，岳仲金因「多次猥褻不滿12周歲兒童，猥褻行為間斷性持續長達5年左右，情節嚴重」，被其任職的公司作出「開除黨籍，行政留用察看二年」處分。

李某的代理人、四川鼎尺律師事務所主任萬淼焱律師介紹，該案二審判決生效後，岳仲金拒絕賠禮道歉，執行法院任丘市人民法院代為起草了該份「道歉聲明」，並經申請執行人確認後，於5月17日在權威媒體刊登。

岳仲金及辯護律師周密尚未對此回應。岳仲金曾強調自己是「媒體審案」的犧牲者，並指責法院「屈服於媒體壓力」。

性侵幼女者道歉聲明引熱議。（取材自極目新聞）
性侵幼女者道歉聲明引熱議。（取材自極目新聞）

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