只准紅白事擺酒…貴陽移風易俗 30人吃壽宴遭驅離

貴陽修文縣久長街道日前整治一起違規操辦酒席案例。（視頻截圖）

中國在農村地區大力推動「移風易俗」，日前在貴州省貴陽市修文縣，有村民在小餐館舉辦祝壽生日宴，卻遭街道辦和村委幹部制止，現場驅離 30餘人，事後還通報宣傳，引發輿論批評。當局稱，民眾只可於紅白二事擺酒。

來源：YouTube

貴陽修文縣久長街道日前公布一起整治違規操辦酒席案例。據通報，息烽縣一村民在當地相聚違規操辦祝壽酒席，有關官員第一時間聯合展開整治工作，即時趕赴現場勸離即將「吃酒」的30餘人，督促餐館負責人立即撤除宴席酒水。

官員還向現場民眾宣傳講解貴陽市貴安新區「移風易俗」、農村「治風」政策規定及相關要求，宣傳「婚事新辦、喪事簡辦、其它不辦」的文明新風，同時向餐館負責人宣傳不接待「濫辦酒席」。

澎湃新聞報導，久長街道工作人員事後稱，現在不能辦酒席，大家都曉得，都是從上面下來的政策。居民擺酒席只能是「紅事和白事」；省、市、縣包括街道、鄉鎮的政策都一樣，「白事家裡老人過世了，只能擺酒席最多3天； 紅事結婚酒最多也只能擺1天」。

消息傳出後，「貴陽一縣公開制止30餘人祝壽酒席」躍為熱搜詞，引發網友在微博 群起抨擊，認為自古以來，娶媳婦、嫁女兒、孩子滿月、老人大壽，都是人生的大喜事；官方打著「移風易俗」的名義強勢干預民眾活動，顯然矯枉過正，涉嫌侵害公民權。

中國官方因為經濟不振正在大力促進消費，許多網友反問：「過生日都不讓，那還怎麼促進消費？」

但也有IP位置顯示貴州的一些網友強調，官方此舉減輕民眾負擔是好事情，農村酒席太多了，是該管一管；有些真的一點點小事就辦，每年光是要給亂七八糟的禮就沒錢了。

紅網發文評論，認為比起「辦」和「不辦」，當地政府不如轉化思路，把重心放在「怎麼辦」上。比如對酒席的規模進行適當限制，只要不構成大範圍的鋪張浪費就可以，像這次壽宴，僅有30多人赴宴，其實是可以接受的。有效的移風易俗，不是武斷而主觀地對老百姓說「不要」和「不能」，而應當是引導他們更文明地去做他們想做的事。

評論強調，移風易俗不能靠「一禁了之」，若要實現目標，政府應當做好百姓的引路人，而非攔路人。