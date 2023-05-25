我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

輾壓拖行 老師校內撞死7歲童 遭刑拘校長也免職

中國新聞組／北京25日電
男童被撞死涉事學校。（取材自封面新聞）
男童被撞死涉事學校。（取材自封面新聞）

湖北省武漢市漢陽區弘橋小學月湖校區校園內近日發生一起事故，一名一年級、7歲的譚姓學生被老師開車撞傷，送醫不幸離世。目前，涉事劉姓教師已被刑事拘留，校長和分管副校長免職，將根據調查結果依法追究責任。

來源：YouTube

封面新聞報導，肇事司機是一名20多歲剛入職三四年的語文老師，當天上午，這名老師正常在校上課，中午在學校食堂就餐，沒有飲酒。按照工作安排，這名老師當天下午要外出參加一個培訓活動，他從地下車庫將車子開到校門口十多米的位置停下，等另外一名老師同行。老師停車期間，譚童跑到車前邊蹲下來了，不知道是在繫鞋帶還是做什麼。然後車子啟動，可能因為盲區原因，老師開車輾壓到孩子。

「孩子被撞倒，遭前輪輾壓後，車子有短暫停止，之後繼續給油往前走，後輪又輾壓一次。孩子被車輪拖行了三四米。」家屬查看校門口監控視頻後表示，他們並不懷疑老師是故意二次輾壓，第一次輾壓後老師可能是感覺到異常，卻沒有下車查看，直到二次輾壓後被人叫停。家屬認為老師在車輛啟動前沒有查看環境，感覺到異常後沒有下車，屬於嚴重過失。

湖北經視報導，孩子的媽媽指出，孩子右臉上的組織全部磨沒了，頭上有三個包，後腦勺一直在流血，平常破個皮都會哭的孩子得多疼多無助。

武漢

上一則

湖南「娃娃兵」槍刺日軍稻草人 網批：製造仇恨

下一則

AI詐騙產業鏈 換臉視頻每分鐘30元

延伸閱讀

黑白集／郭正亮挺過11寇 卻被賴清德開鍘

黑白集／郭正亮挺過11寇 卻被賴清德開鍘
網球／「愛司女王」羅馬登頂 芮芭奇娜成法網冠軍大熱門

網球／「愛司女王」羅馬登頂 芮芭奇娜成法網冠軍大熱門
中國外交部證實 韓籍球員孫準浩涉受賄被刑拘

中國外交部證實 韓籍球員孫準浩涉受賄被刑拘
暗助猥褻犯嫌 2法官免職 轉任司法事務官

暗助猥褻犯嫌 2法官免職 轉任司法事務官

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然