輾壓拖行 老師校內撞死7歲童 遭刑拘校長也免職

男童被撞死涉事學校。（取材自封面新聞）

湖北省武漢 市漢陽區弘橋小學月湖校區校園內近日發生一起事故，一名一年級、7歲的譚姓學生被老師開車撞傷，送醫不幸離世。目前，涉事劉姓教師已被刑事拘留，校長和分管副校長免職，將根據調查結果依法追究責任。

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封面新聞報導，肇事司機是一名20多歲剛入職三四年的語文老師，當天上午，這名老師正常在校上課，中午在學校食堂就餐，沒有飲酒。按照工作安排，這名老師當天下午要外出參加一個培訓活動，他從地下車庫將車子開到校門口十多米的位置停下，等另外一名老師同行。老師停車期間，譚童跑到車前邊蹲下來了，不知道是在繫鞋帶還是做什麼。然後車子啟動，可能因為盲區原因，老師開車輾壓到孩子。

「孩子被撞倒，遭前輪輾壓後，車子有短暫停止，之後繼續給油往前走，後輪又輾壓一次。孩子被車輪拖行了三四米。」家屬查看校門口監控視頻後表示，他們並不懷疑老師是故意二次輾壓，第一次輾壓後老師可能是感覺到異常，卻沒有下車查看，直到二次輾壓後被人叫停。家屬認為老師在車輛啟動前沒有查看環境，感覺到異常後沒有下車，屬於嚴重過失。

湖北經視報導，孩子的媽媽指出，孩子右臉上的組織全部磨沒了，頭上有三個包，後腦勺一直在流血，平常破個皮都會哭的孩子得多疼多無助。