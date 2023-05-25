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15歲女為愛減肥 50天只喝水嚴重營養不良送命

中國新聞組／北京25日電
15歲女孩小玲（化名）減肥到皮下脂肪消失。（取材自北京晚報）
15歲女孩小玲（化名）減肥到皮下脂肪消失。（取材自北京晚報）

廣東東莞一名15歲少女因暗戀一個喜歡女生身形較瘦的男孩，小學六年級開始減肥，之後罹患神經性厭食，近50天更是僅飲水，身高165公分的她只有24.8公斤重，體重輕到讓醫師抬著她時也震驚：「好輕啊，感覺在抬一床被子」。少女終因節食變成絕食致重度營養不良，呼吸衰竭昏迷不治。「那個為愛減肥的少女走了」消息衝上熱搜第一，看得很多網民唏噓不已。

來源：YouTube

錢江晚報報導，3月的一天下午，深圳市兒童醫院轉運中心接到東莞某醫院求助，一個15歲女孩小玲（化名），重度營養不良，呼吸衰竭，已經失去意識。經過醫生20多天的搶救不治。

女孩父親表示：女兒近50天沒吃過東西，只喝水。上周在家神志不清，緊急送院。她身高165公分，而體重僅有24.8公斤。

小玲嚴重營養不良，骨瘦如材。（取材自科技生活快報）
小玲嚴重營養不良，骨瘦如材。（取材自科技生活快報）

醫師仔細查看女孩，一點自主呼吸也沒有，嘴角一直在滲血。女孩被轉運到深圳市兒童醫院後，醫師一過手就被震驚到了：好輕啊，感覺在抬一床被子。已經是名副其實的皮包骨。

女孩最初是為愛減肥。媽媽回憶，女兒小玲最胖的時候，是六年級大概52公斤。上了初中，家人就發現她「有減肥的意識」。「她跟我們講，她吃東西不要放油，一點點油都不要。」之後，媽媽說據同學反映，她暗戀了一個男孩子，但是那個男孩，喜歡一個比她瘦的女孩。

小玲嚴重營養不良。（取材自科技生活快報）
小玲嚴重營養不良。（取材自科技生活快報）

後來，減肥之路上，又多了一個「推手」：攀比心理。小玲看到班上另一個女孩光吃青菜，認定人家在減肥。她無法接受一個事實：我比那個同學漂亮，成績比她好，但她比我瘦！慢慢地，她不吃米飯、主食，最後完全不進食，只喝水，節食變成了絕食，甚至罹患神經性厭食。接下來的一年半，小玲反覆絕食，直到陷入昏迷、生命垂危。

據了解，神經性厭食，也就是我們常聽到的「厭食症」。精神科醫師說，減肥是會上癮的，並產生強烈的愉悅感，這就是神經性厭食，如果不能及早干預，到了嚴重階段，預後（治療後的效果）就會很差。因為患者寧願餓死，也不吃東西。患者通常等不到餓死，而是死於長期營養不良引起的全身並發症，比如心臟疾病、器官衰竭、肺炎、骨折，還有抑鬱自殺。

當小玲被轉送到深圳市兒童醫院前，她身上已經出現了「14種疾病」，全身所有器官都受損甚至衰竭，大腦可能再也醒不過來。

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