教師體罰學生遭開除 44名家長挽留：就是相信她

東莞市寮步明珠小學爆出女教師體罰學生事件。（視頻截圖）

廣東東莞某小學日前發生一名學生對著老師做不雅動作被體罰，學生家長氣憤指控，這名老師讓孩子扎了幾十分鐘的馬步還打他。事後涉事老師向家長道歉，學校仍將她開除，不料班上47名家長中有44名家長接龍挽留老師，稱「就是相信她」，引發網友熱議。校方表示，這名老師教學工作曾獲學校認可，目前當地教育和公安 部門已介入。

海報新聞報導，近日，「老師體罰學生被開除，44名家長挽留」消息登上微博 熱搜榜。據報導，廣東東莞市寮步明珠小學二年級十多名學生趁老師面向黑板之際，衝老師做了一些不雅的動作，老師發現後，覺得班風存在問題，讓一名學生扎了幾十分鐘的馬步。

李女士得知兒子被班主任體罰，拍了孩子膝蓋上瘀青的視頻發到網上，聲討涉事老師。李女士表示，「老師讓她兒子扎了40幾分鐘的馬步，兒子扎不好，老師還用棍子打了她」，「老師的體罰已導致孩子不願意去上學了！」並稱其他家長也表示這名老師平時對孩子比較嚴格，並指學校已將這名老師開除。

不過據報導，涉事班級共有47名家長，有44名都挽留涉事老師，希望她能重回學校的崗位。一名家長說，事件中他的女兒也被老師體罰，但他並沒有怪老師，認為老師只是一時衝動。還有家長說：「我們平時對小孩也比較嚴格，而且也跟班主任表示過，我們把小孩交到她手裡，就是相信她。」

報導並引述該校校長表示，經調查發現個別學生在老師上課面向黑板時，做了一些不雅的動作，老師覺得班風可能存在問題，於是對學生進行批評教育，然後用棍子打一些學生用幾下。對於被體罰的學生，學校已安排心理醫生疏導，並通過家長會向學生家長道歉解釋。

校方表示，在之前的教學工作中，該老師確實得到同事和學校的認可。據了解，涉事老師入職該校兩年，從一年級就擔任班主任到二年級。該老師對此次體罰學生過當表示懺悔，並公開向學生和家長道歉。目前，學生們已返校正常上課，當地教育部 門和公安部門也已介入。