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失聯20天山西童被藏屍墓地 生母繼父被捕 曾網上哭訴尋兒

中國新聞組／北京25日電
10歲男童的遺體最後在墓園被發現。(取材自大風新聞)
10歲男童的遺體最後在墓園被發現。(取材自大風新聞)

失聯20天後，山西臨猗縣一10歲男孩23日被發現已經身亡，張童遺體發現地為下豆氏村墓地。經多方證實，嫌疑人為男孩生母和繼父。有知情者爆料，男孩疑因偷拿家裡的錢而遭毆打致死，也有人表示，男童謝姓生母先報案後自首，「可能是心虛吧」。

奔流新聞報導，據了解，10歲男孩和生母和王姓繼父一起在臨猗縣臨晉鎮下豆氏村生活，5月4日，男孩母親謝女向臨猗縣公安局報案稱，兒子在3日凌晨離家出走至今未歸，要求公安機關協助查找。隨後，警方懸賞萬元徵集尋人線索。

失蹤死亡的10歲男童。(取材自九派新聞)
失蹤死亡的10歲男童。(取材自九派新聞)

警方通過監控中發現，孩子最後出現在4月28日的下午，他在鎮上與母親分開後，獨自打車回到家，而村口監控也記錄男孩往家裡走的一幕。

張童的母親和繼父10日在社交平台發布視頻，拿著尋人啟事哭訴自己找不到孩子了。張童的奶奶、姑姑等親戚12日也在發布視頻尋找孩子。王姓繼父更說，「我是後爸，澄清不了。現在只有把娃找出來，這是對我最大的澄清」。

男童繼父曾在網上訴說尋兒心情。(取材自大風新聞)
男童繼父曾在網上訴說尋兒心情。(取材自大風新聞)

山西臨猗縣公安局24日發布通報，23日在下豆氏村墓地找到失蹤的男童，確認已死亡。目前，犯罪嫌疑人謝女、王男已被臨猗縣公安局抓獲，案件正在進一步偵辦中。

九派新聞報導，對於男童發生的憾事，鄰居表示，4月28號晚上有聽到他們家孩子的哭聲，後半夜就再沒聽到聲音了。因為平時王姓後爸對這個孩子不是很好，他們時常聽到孩子的哭聲，因為並沒有太放在心上。

此後，該夫妻在網上發了很多尋找孩子的消息，也有鄰居覺得是「演戲、假的」。有熟悉他們的村民指出，王姓男子「本來就五大三粗的，下手很重」，有人說他打跑前妻，也曾對前妻生的女兒家暴過。

有知情者表示，男童謝姓生母是先報案後自首，可能是心虛、無法接受這件事。也有人說孩子被埋的位置是在繼父父親的墳邊。

男童生母曾在網上訴說尋兒心情。(取材自大風新聞)
男童生母曾在網上訴說尋兒心情。(取材自大風新聞)

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