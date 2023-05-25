25歲女體檢遭60歲醫師含乳頭 廈門警靠口水DNA指紋逮人

廈門市仙岳醫院爆男醫師趁體檢猥褻女性。（取材自澎湃新聞）

福建省廈門市25歲的黃女士到當地仙嶽醫院體檢，卻被60歲的楊姓醫師以「檢查乳腺」為由反鎖在體檢室，還要她脫光上衣，用嘴吸吮乳頭，黃女士憤而報案。楊姓醫師直到警方從黃女士隱私 部位採集到其指紋和唾液才承認猥褻，被處以行政拘留5日。但黃女士和男友認為處罰太輕。目前，廈門市衛健委已決定吊銷涉事醫生執業資格，正報上級批准。

奔流新聞報導引述黃女士的男友郭先生表示，今年5月19日，未婚妻為辦健康證，去廈門本地的仙岳醫院去體檢，做到最後一項檢查時，遇到體檢部的楊姓醫師。進體檢室後，楊姓醫師就反鎖門，讓未婚妻脫掉內衣背靠牆，隨後，沒穿白大褂和戴手套的楊姓醫師用手觸碰女友胸部，並突然用嘴吸吮。

黃女士指出，「當時以為是正常檢查乳腺，被吸了一口後才覺察不對」，黃女士隨後諮詢其他醫師，得知體檢並不需要脫光上衣後便報警。黃女士報警後，在DNA報告和警方調查結論出來前，楊姓醫師並不承認自己做過相關行為，直至相關報告載明檢測 出黃女士隱私部位有楊姓醫師的唾液和指紋後，對方才承認。

警方認定楊姓醫師的違法事實，對其處以行政拘留5日。不過，上游新聞引述郭先生表示，此事給未婚妻造成極大的傷害，「我女朋友這幾天狀態很不好，常做噩夢，很痛苦。整夜失眠 」。家屬都認為警方的處理太輕，因為楊姓醫師的行為已經構成猥褻。目前院方雖然已經道歉，但他也希望當地衛健委和醫院能嚴肅處理當事醫師。

「我們已經向醫院和衛健委提出吊銷對方醫師執業資格和中斷對方養老金的要求，我們覺得這一定不是他第一次這麼做了。目前正在和院方及衛健委進行溝通。」郭先生表示。

廈門仙岳醫院工作人員則稱醫院會統一對此事進行回覆。新京報報導，從涉事醫師所在醫院獲悉，院方已上報衛健委吊銷其執業資格。廈門市衛健委工作人員稱，已決定吊銷涉事醫生執業資格，正報上級批准，關於涉事醫師退休待遇處理問題，正與相關部門溝通。