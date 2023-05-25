從「為愛」節食到絕食 廣東15歲少女50多天不進食身亡

廣東15歲少女「為愛」節食變絕食，最終因嚴重營養不良不幸離世。（微博截圖）

「那個為愛減肥的廣東少女走了」的消息，24日一度在微博 衝上熱搜榜第一，引發網友熱議。廣東東莞一名15歲少女起初是「為愛減肥」，連續近50天僅喝水、不進食，父母強制讓她就醫，女孩還選擇跳窗逃跑。這名女孩最終因嚴重營養不良導致呼吸衰竭昏迷，送院搶救20多天後仍不幸過世。

根據深圳衛視消息指出，這名廣東15歲少女小玲（化名）身高165公分體重僅24.8公斤。今年3月，深圳市兒童醫院轉運中心接到東莞某醫院求助，指小玲嚴重營養不足，呼吸衰竭，已失去意識。當時其父親稱女兒自今年大年初三以來，「近50天沒吃過東西，只喝水」。

報導指出，小玲上了中學後開始「有減肥意識」。小玲母親回憶，「她跟我們講，她吃東西不要放油，一點點油都不要。」小玲的同學透露，小玲暗戀一個男孩，但那個男孩喜歡另一個比她瘦的女孩。小玲為此決定節食，一開始是不吃米飯、主食，漸漸地變成只喝水度日，從節食變成了完全絕食。

中國15歲少女「為愛」50多天不進食最終不幸離世，引發許多網友反思當今社會的「容貌焦慮」問題。（微博截圖）

小玲父母曾多次強制帶她就醫，但第一次去醫院，小玲就試圖跳車，非常抗拒。到醫院被強制拖進病房後，住院期間，小玲一度拿蓮蓬頭砸頭，甚至想要跳窗，情緒完全失控。經診斷，小玲罹患「精神性厭食症」，導致她不僅有厭食情況，還併發情緒不穩定。

但小玲的健康每況愈下，當她被轉送到深圳市兒童醫院前，身上已經出現「14種疾病」，全身所有器官都受損甚至衰竭，最後小玲被轉至加護病房治療，但在經20多天的搶救，仍不幸過世。

小玲「為愛減肥」的離世消息傳出後，引發中國全網熱議，一度衝上微博熱搜榜第一。許多網友都為小玲感到不值，不少網友也開始反思，究竟是誰在製造「容貌焦慮」的？