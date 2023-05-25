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中國「跑官要官」亂象多 有人花2億買「副省長夢」

中國新聞組／北京25日電
陝西省國土廳原廳長王登記。（取材自中國青年報）
陝西省國土廳原廳長王登記。（取材自中國青年報）

中國長期以來面臨嚴重的官員貪腐問題，有人曾願花2億元（人民幣，下同，約2835萬美元）買下副省長的職位，中央紀委國家監委機關報日前發文，點名批評「跑官要官」亂象，引起輿論關注。

趙應雲收受賄賂、幫「跑官要官」者辦事的情況，在落馬官員中並非孤例。（取材自中國青...
趙應雲收受賄賂、幫「跑官要官」者辦事的情況，在落馬官員中並非孤例。（取材自中國青年報）

極目新聞綜合中央紀委國家監委、中國青年報報導，中國紀檢監察報日前發表「嚴防選人用人不正之風」，批露湖南省農村信用聯社原黨委書記趙應雲利用職務便利，涉嫌收受巨額賄賂，替私營企業主及相關當事人安插人事、違規為多個市縣農商銀行負責人職務晉升、員工工作調整提供幫助。

據報導，趙應雲收受賄賂、幫「跑官要官」者辦事的情況，在落馬官員中並非孤例。

另據上觀新聞報導，因「跑官要官」問題的落馬官員，其中不乏省部級「老虎」。比如，遼寧省政協原黨組副書記、副主席劉國強，聽信「政治騙子」的話，花費巨資跑官買官被騙，處心積慮對抗組織審查。遼寧省人大常委會原黨組副書記、副主任孫國相，曾經為謀求個人職務晉升，授意私營企業主出錢跑官買官。

陝西省國土廳原廳長王登記更被批露，曾斥資上億元，企圖通過「掮客」幫忙升任副省級，並許諾如果升職為省政協副主席出錢1億、升為副省長出2億。2016年10月17日，王登記因受賄罪，被法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

而那些「跑官要官」的人一旦得逞，很可能利用職權換取利益回報，形成惡性循環，嚴重污染政治生態。據上文通報，私營企業主李某等人曾先後出資139萬元，為湖南省郴州市人大常委會原副主任李向陽跑官，而李向陽在擔任桂陽縣縣長、縣委書記和郴州市人大常委會副主任期間，又違規收受他人禮金360萬餘元。

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