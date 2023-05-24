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男刺死正義哥 被性侵大嫂不聞不問遭被害家屬求償132萬

中國新聞組／北京24日電
受害的趙姓女子。(取材自中新周刊／受訪者供圖）
受害的趙姓女子。(取材自中新周刊／受訪者供圖）

27年前，雲南趙姓女子遭小叔性侵，犯人減刑出獄後持刀到趙女家報復，一名路過、見義勇為的村民劉銘富被刺死，兇嫌逃亡20年後落網被判死緩。但劉銘富兒子無法接受，認為趙女因父親捨命相救得以生還，卻對失去經濟支柱的劉家不聞不問20年，決定對趙女提民事訴訟求償132萬。

來源：YouTube

中新周刊報導，1996年6月28日晚，被告人田永明趁其兄田某到向陽煤礦結帳，其嫂趙女不備之機，潛入趙家躲藏，待趙女睡下後闖入其住處，不顧其拒絕反抗，持刀威脅性侵趙某。

事情敗露後，同年7月7日上午8時許，田永明攜帶緬刀和跳刀各一把，竄到其嫂趙女家，揚言要把她殺掉，被他人及時勸阻，殺人未遂。

劉銘富見義勇為事跡2003年的媒體報導。（取材自中新周刊／受訪者供圖）
劉銘富見義勇為事跡2003年的媒體報導。（取材自中新周刊／受訪者供圖）

1996年9月10日，法院一審判決被告人田永明犯性侵罪、故意殺人（未遂）罪，數罪並罰決定執行有期徒刑九年。2002年7月，田永明減刑出獄，卻於2002年11月13日20時許，持刀到華寧縣青龍鎮趙女家欲找趙洩憤，被害人劉銘富路過時進行阻止，被田永明用刀刺中胸部等部位數刀後休克死亡。田永明作案後即逃離現場，被害人趙女輕傷。

雲南玉溪中院認為，被告人田永明故意殺人，致一死一傷，累犯應該從重處罰。判決田永明死刑，緩期兩年執行。

對於判決結果，趙女表示並不滿意。她說，田永明害了她和劉銘富兩個家庭，還逃亡了20年，她無法接受死緩判決。

劉銘富遇難後，村民們幫他撰寫了見義勇為申請書。2004年12月，劉銘富被雲南省政府授予「雲南見義勇為先進個人」稱號。

一審判決後，劉銘富兒子劉亮剛對「見義勇為」有了別的看法。「我父親這個案子判決結果是這樣，讓想見義勇為和已經見義勇為的人，為還是不為？我們在受到不法侵害時，是站出來還是不站？」

劉亮剛想到20年來，從未得到田永明和趙女任何賠償及補償。只有事發第七天時，趙女丈夫到家中探望並表示感激，送了兩瓶罐頭和三包糖，還曾去地裡幫忙幹了一天活，除此之外，未收到任何來自趙女家的經濟補償，一審判決後，趙女家也沒有主動聯繫過他。

對於劉亮剛的說法，趙女並不認同，她稱自己在劉銘富母親生病時給了300元人民幣（約42.6美元），也曾告訴劉銘富妻子願意承擔其子女的學費。

今年5月，劉亮剛決定對趙女提起民事訴訟，請求法院判決趙女支付劉銘富見義勇為的補償金132萬餘元人民幣。目前華寧縣人民法院已正式立案。

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