「大學生掏鳥案」翻版 河南婦掐走2枝蘭花判3年

農婦掐走兩枝蘭花惹禍上身。圖為示意圖。（取材自封面新聞／網路圖）

河南 桐柏縣居民金姓男子日前在網上發文稱，妻子在雇主家打臨工時，掐走兩枝蘭花花枝，被以盜竊罪判處有期徒刑三年，緩刑四年，引發廣泛關注，有網友評論稱事件可討論程度堪比十年前河南一名大學生因「掏鳥窩」被判10年有期徒刑的「大學生掏鳥案」。

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封面新聞報導，金男說，妻子夏女小學輟學幾乎不識字，當時出於好奇從汪姓雇主家兩盆蘭花中各自掐走一株花莖回家扡插，當地蘭花協會鑒定其中一盆價值500元至1000元（人民幣，下同，約70.9至141.9美元），另一盆蘭花死亡無法鑒定。「縣物價局定價是兩盆一共7萬元，我們賠償了8萬元獲得諒解才判了緩刑。兩次估價相差幾萬元，差距太大，我們不服。」

桐柏縣蘭花協會鑑定意見。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

蘭花主人則說，兩盆蘭花是名貴品種，並且擺放在不同位置，夏女在花棚裡挑了最貴的兩盆，分別掰走兩株花莖，導致一盆蘭花死亡，另一盆至今存活狀態不良，「我是十幾萬買的，這一下直接損失20萬。我相信法律的判決。」

蘭花主人提供的一審判決顯示，被盜的兩苗蘭花，一苗為惠蘭綠帽大絲草，一苗為惠蘭絲草中透紅花。經桐柏縣價格認定中心認定，兩苗總價格7萬元。因被盜的兩苗蘭花枯萎，夏女家屬主動賠償汪某8萬元，汪某出具了諒解書，希望對夏女從輕處理。

2019年10月25日，桐柏縣人民法院判決夏女有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金5000元。

2020年2月，夏女向桐柏縣人民法院提出申訴後被駁回。「駁回申訴通知書」認定，夏女行為構成盜竊罪，數額巨大，本人在偵查、審理過程中供認不諱；夏女提供的桐柏縣蘭花協會鑒定意見未向法庭提供，桐柏縣價格認定中心的結論書出具後，公安 機關當日向夏女告知，夏女未申請重新鑒定，庭審中夏女對該價格認定明確表示無異議。

夏女再向南陽市中級人民法院提出申訴，2020年10月13日再被駁回。