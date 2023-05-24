中國男子登珠峰失溫至幻？距山頂僅100米 死前曾扔掉氧氣罐

5月17日早上8時53分，唐斌成功登頂珠峰。(取材自封面新聞)

8848.86米，是世界最高峰珠穆朗瑪峰的海拔，也是無數攀登者魂牽夢縈、渴望征服的高度。5月17日早上8時53分，中國登山者唐斌沿著珠穆朗瑪峰南坡路線攀登，成功站上了世界之巔。而就在唐斌圓夢珠峰的第二天，中國登山者陳學斌卻倒在了登頂的路上，生命永遠定格在了珠穆朗瑪。

封面新聞引述尼泊爾媒體報導，尼泊爾今年共發放了478張登山許可證，為過去70年之最，其中，中國公民申請許可證的人數最多，共有97人，珠峰南坡希拉里台階還出現了「大堵車」。與之相對應的，是截至5月19日，今年春季登山季，已經有9名登山者在珠峰遇難。

「像一場夢一樣。」5月21日，結束攀登珠峰的42天之旅，唐斌回到了成都。家人和朋友們在機場 拉起橫幅迎接，橫幅上寫著「登世界之巔，賞峰尖之美，圓心造之夢，受人間極苦，終王者歸來」。

報導指出，在唐斌成功登頂珠峰的第二天，同樣來自中國的登山者陳學斌，卻遺憾倒在了距離珠峰頂100米左右的地方。

唐斌和陳學斌不在一個隊。據唐斌分析，攀登過程中出事原因有很多，第一是自己有先天疾病，到了高海拔才體現反應出來；第二是氧氣耗盡，夏爾巴沒有氧氣了；第三是自己體力不支；第四是在繩索上面發生滑墜，出現了意外。

據尼泊爾媒體報導，陳學斌在倒下前的最後時刻，曾扔掉護目鏡和氧氣罐，因此有登山者認為，陳學斌可能是出現了失溫致幻。

與陳學斌一同攀登珠峰的一位登山者在接受媒體採訪時表示，「（陳學斌）還沒登山前，在C3、C4（營地），他就說眼睛難受，其實就是雪盲，也有可能眼壓不太好。」

與陳學斌不屬同一登山隊的另一名登山者，曾在登頂後下撤途中，看到陳學斌的冰爪勾在打過結的繩子上，「那個位置是南峰下來的第一個繩結點，他倒掛在那，已經沒有生命特徵。」

尼泊爾旅遊局局長卡提瓦達曾向媒體透露，已有463名登山者申請到了今年春季攀登珠峰的許可證，這些來自65個國家的367名男性和96名女性，將在最適合攀登的5月中旬挑戰世界第一高峰。這些挑戰者中，來自中國、美國的登山者居多。

當時曾有專家表示擔憂，如果登山者全都集中在同一時段從大本營出發，或將重現2019年的「珠峰大堵車」。當時，有多達320人擠在「死亡區」排隊登頂，最後造成多名攀登者喪生。

與陳學斌同行的一名登山者受訪時表示，在海拔8700多米的地方，「他（陳學斌）戴著氧氣面罩，一呼氣就會把眼鏡霧化，再加上零下幾十攝氏度的低溫 ，立馬就會結冰，必須用手不停去搓。當時，陳學斌重新戴呼吸面罩，戴帽子、護目眼鏡。短短一分多鐘，後面堵了幾十個人。」