黑龍江90後幹部違法被查 網諷：同輩還沒考上他已拷上

黑龍江省七台河市紀委監委發布消息稱，一名90後幹部正接受紀律審查和監察調查。（取材自極目新聞）

近日一則幹部因「違紀違法」接受調查的消息引發網民議論，因為根據官網，涉案人1991年生，在職大專學歷，2009年就參加工作；網民起疑，這名官員今年32歲，18歲就上班，才在職大專學歷，卻能在「行政執法局」、「沉陷辦」、「棚改辦」等好單位工作，紛紛猜測他背景一定很硬，「查他沒用，查他爹」、「有的90後還沒考上，有的90後就已經拷上了」。

極目新聞報導，黑龍江省七台河市紀委監委17日發布消息稱，七台河市茄子河區棚改辦原鹿源社區認定組組長田博文涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。根據官網附上的田博文簡歷稱，田博文1991年出生，2015年加入中國共產黨 ，2009年參加工作。七台河職業學院電器自動化專業畢業，在職大專學歷。歷任茄子河區行政執法局工作人員、區沉陷辦工作人員、區棚改辦鹿源社區認定組組長、茄子河區綜合執法大隊工作人員。

根據這些公開資料，網友質疑，田博文從七台河職業學院畢業，應該取得了大專文憑，這與官方簡歷顯示的「在職大專學歷」不符。於是有人懷疑，田博文其實取得的是中專文憑，在被調查時還在該校進修大專，並未取得學歷。

也有網友發問，不少90後現在都還沒考上公務員，田博文是怎麼進入體制內的？有人分析，官方通報用的是「工作人員」、「組長」的說法，沒有涉及公職身分。當地紀委監委對其進行調查，也可能是因為他的共產黨員身分。

至於田博文到底犯了什麼法？通報中僅稱「涉嫌嚴重違紀違法」，沒有更多說明，但不少網友認為是與經濟利益相關，因為田博文待過的「棚改辦」和「沉陷辦」，分別是「棚戶區改造辦公室」和「沉陷區綜合治理工程辦公室」的簡稱，涉及建設規畫與工程招標等，都是有複雜利益牽扯的單位。

對於這起案件，許多網民除了質疑，也嘲諷說：「都是肥差單位，年輕人命真好。當別人為一日三餐辛勤奔波時，他已經涉嫌嚴重違紀違法了」、「領導的兒子，懂不」、「不錯啊，這麼小年齡就可以幹出大事情了」、「可惜他爸級別不夠，保護不了他了」。