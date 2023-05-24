歧視風波 乘客補刀：對白人殷勤 國泰航空空姐只說英語

多名國泰航空乘客表示，空服員只對白人殷勤，態度依然冷漠。（中新社）

國泰航空空服員待客態度涉及歧視 問題，連續兩天成為中國網路熱門話題。在官媒群起砲轟國泰航空之際，多名乘客「補刀」指出，已經習慣國泰空服員的冷漠」，甚至於歧視事件爆發後，「態度也是一如往常」。還有乘客直指空服員「對白人很殷勤」。

上游新聞報導，不少網友發帖講述了自己乘坐國泰航空時遇到的歧視。一位來自北京的劉姓乘客在剛搭乘國泰航空赴泰國後表示，對於國泰航空空服員對非英語乘客的歧視，其實一直是有的，「這麼多年是有這種感受，（空乘）是比較冷漠的狀態，比如說我就遇到我跟他說中文，他聽得懂，我倆都知道對方在說什麼，但是他就是會用英文回覆我。」

劉先生還提到，「空乘可能會先服務外國客人，中國客人會慢一點，也沒有到歧視、讓你發飆的地步，會非常好的拿捏對你不友善的尺度」、「今天的事件比較有熱度，可能商務艙的客服會比較收斂，不過人家的態度還是一如往常」。

另一位上海伍先生4月乘坐國泰航空從上海往返日本東京，來回都要在香港 轉機。他說：「放行李時，空姐讓我把包upright（豎起來），我沒聽清楚就愣了一下，剛反應過來，就被她白了一眼，然後她說讓她來做，很不耐煩說了兩遍，同時示意我靠邊。」

伍先生指出，其實本來也沒覺得怎樣，最多也就是態度不太好，但他後面的白人也一樣沒懂怎麼放包，這個空姐卻很殷勤地上前去幫忙，而且絕對是笑臉相迎。

目前在澳洲 工作的陳女士表示，自己最近坐國泰不下30次，經濟公務艙都飛過，「印象最深是一次從澳洲雪梨飛往香港，乘務員問我喝啥，我說sparkling water（蘇打水），她說沒有，我說我看見推車有，我指了指，她帶著教育我的口氣說，那不叫sparkling water那叫soda water，但我在澳洲、歐洲、北美都管帶氣的水叫sparkling water，我們全程都是英語交流。」

陳女士說：「我2019年那會兒經常飛澳洲雪梨─香港─杭州這段，當時兩段大部分都是中國人，我旁邊有歲數大的要點餐，明明是說普通話，不會英語，也是用雙語的菜單，但空乘堅持英語溝通，有時候說不明白就直接隨便給個飯，感覺有時候跟複讀機一樣，不管旅客會不會說英語，還是堅持說英語。」