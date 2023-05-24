歧視風波 國泰航空3度道歉 炒掉3空服員「絕不姑息」

網傳涉事國泰空中服務員。(視頻截圖)

空服員歧視 不會說英語乘客事件持續發酵，為平息中國網友怒火，國泰航空23日晚間在官方微博 第三度發布道歉聲明，表示對三位涉事的空服員予以解聘。國泰航空行政總裁林紹波指出，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持「零容忍」的態度，絕不姑息。

本報系聯合報報導，該事件發酵後，儘管國泰航空22日晚、23日中午左右兩度發文道歉，強調高度重視，展開內部調查，承諾三日內公布處理結果，但仍有許多中國網友抨擊，國泰航空這種行為已經不是第一次發生，紛紛在其官方微博下留言分享自身不愉快的經歷。

國泰航空面臨嚴重公關危機，還遭到中國官媒點名批評。(本報資料照片)

因此，為平息中國民眾怒火，國泰航空23日晚間，第三度發出道歉聲明，內容稱，作為國泰航空行政總裁，林紹波代表國泰航空，就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。

國泰航空表示，目前，已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，對三位涉事的空中服務員予以解聘。林紹波說，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持零容忍的態度，絕不姑息。

另外，為避免再次發生，國泰航空稱，林紹波將領導跨部門的工作小組做出全面檢討，重新審視該公司的服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質。其中，最重要的是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

另據大公報報導，涉事空中服務員在休息區爆出驚人語錄，而有關人員當時並非在「工作服務」期間。人力資源顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍23日表示，涉事位置跟客人近在咫尺，加上沒遮擋，客人也可以輕易聽到，有關空中服務員冒犯客人是犯了「打工族大忌」。