擁1300萬粉絲網紅為解約 誣告老闆性騷

千萬級Cosplay網紅帳號已經被關。（取材自網易新聞）

近日一名有超過1300萬粉絲的Cosplay女網紅，在社交平台上的帳號突遭封禁，引發熱議。經查法院判決文書，原來是她在2020年底時，為了提前和經紀公司解約，又不想賠錢，於是誣告遭總經理性騷擾 ，最後法院於去年底判定網紅指控不實，判決她要賠償公司損失，並在抖音 、微博 等平台上道歉，澄清事實。

這名網紅叫小慧君，擁有1300多萬名粉絲，曾因Cos上官婉兒等角色走紅，過去曾簽約秦皇島赤度娛樂傳媒有限公司，該公司法人代表是孫灝羽。

2020年11月，小慧君發布影片控訴，遭老闆孫灝羽的表白和性騷擾，暗示她脫衣服給他看等，並稱據她所知，老闆還騷擾了其他女性。不久後，同公司旗下的其他網紅巧樂茲夫婦（姚某杰和陳某雨），也發影片聲援小慧君，抨擊公司不僅不幫助他們，還強行要求接廣告、參加活動等。

在經過兩年多的訴訟後，孫灝羽近日在社交平台上，公布河北省秦皇島市海港區人民法院民事判決書，內容顯示，2022年6月，法院認定，劉某慧（小慧君）指控性騷擾一事為虛構，認為劉某慧和姚某杰用輿論施壓赤度文化公司，以實現「低成本」解約目的。

因此，法院分別判決劉某慧和姚某杰在其抖音、微博等網路平台帳號上對赤度文化公司道歉、澄清事實，分別向赤度文化公司賠償5萬元（人民幣，下同），承擔原告方律師費7000元。

孫灝羽指出，當時小慧君想跳槽到另一家公司，為逃避解約金，含姚某杰兩人聯合另外五人組建「血戰赤度」群聊，在群裡虛構自己「性騷擾」的言論。

孫灝羽在網上發文，「正義也許會遲到，但絕不會缺席」，稱自己將以個人名義繼續起訴劉、姚2人以及另外4人。報導認為，小慧君的帳號之所以被封禁，與她未履行法院判決有關。