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廣東孕婦 遭陌生男毆打致耳聾 腹中胎兒恐不保

中國新聞組／北京23日電
白衣男子持續追逐曹女士。（視頻截圖）
白衣男子持續追逐曹女士。（視頻截圖）

廣東一名孕婦5月初在珠海一家酒店辦理入住時，被一名陌生男子猥褻並毆打致傷。經醫院診斷，她左耳中重度神經性聾，腹中胎兒也可能不保。其男友向媒體表示，案發過去半個月，相關賠償及警方調查毫無進展。對此，珠海公安21日通報，嫌疑人已被刑拘。

來源：YouTube

極目新聞報導，曹女士表示，5月5日早上7時許，她在酒店大堂休息區等待辦理入住時，一名不認識的男子向她索要香菸。她拒絕後，男子開始辱罵她，並向她扔菸盒。

據酒店大堂監控視頻顯示，事發當時，一名白衣短袖男子從大堂休息區向正在前台辦理手續的曹女士走近，兩人發生口角衝突。白衣男子持續逼近並不斷推搡曹女士，曹女士則多次後退。

視頻顯示，幾分鐘後，曹女士撥打報警電話後又走到前台，白衣男子又走到她身邊，用右手擊打她的頭部，並持續追擊。這時，一名酒店工作人員上前制止，並把曹女士帶出酒店大堂，但白衣男子也跟著追出大門。

曹女士在酒店大門外再次打電話報警時，白衣男子突然從身後猥褻她，「他從背後掏我下體，搶手機不給後還摸我胸。」曹女士說，她將男子踢開後，再走進酒店大堂，但白衣男子持續追擊，在大堂內又多次推搡毆打曹女士。

曹女士說，警方將白衣男子強制帶離現場後，讓她前往醫院檢查，「我當時耳朵流了血，渾身都疼，人都是暈乎乎的。」

檢查完後，曹女士接到派出所的電話，要求她去錄口供。曹女士說，一名民警告訴她初步認定兩人是互毆，要雙方協商解決。曹女士要求男子賠償醫療費用，但警方表示，打人男子的女兒女婿都不管他，打人者身上也沒有錢。

事發隔日，曹女士再次接到通知前往派出所，警察又告訴她是互毆，這讓她覺得很委屈。曹女士說，她情緒激動之下暈倒了。

曹女士表示，打人男子在被警方控制24小時後就被放出來了。此後曹女士找了三家醫院做檢查。珠海市人民醫院診斷為左耳外傷、左耳中重度感音神經性聾，建議住院治療。

曹女士說，她已經懷孕六周，因身體不舒服，這段時間一直在吃保胎藥。醫生告訴她，目前胎兒和耳朵只能二選一，要孩子就不能醫治耳朵。「醫生說，治耳朵也不一定能治得好。」

珠海公安21日發布通報表示，經調查，2023年5月5日7時許，嫌疑人謝某敏（男，57歲）酒後在珠海市金灣區三灶鎮某酒店毆打曹某娟（女，28歲，公安機關當日已將雙方帶回派出所調查取證。目前，公安機關已依法立案偵查，嫌疑人謝某敏已被刑事拘留。

白衣男子打人瞬間。（視頻截圖）
白衣男子打人瞬間。（視頻截圖）

公安 警察 灣區

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