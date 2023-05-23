粵男求愛不成 竟當街捅她16刀 自首求判無期刑

受害女子的家人收到一審判決書。（取材自微博）

廣東湛江一名男子因求愛遭拒絕，當街捅殺前女同事共16刀。殺害女同事後，男子曾計畫再殺死另外三位前同事，經家人勸說才中止繼續作案並自首。

澎湃新聞報導，5月22日，此案在廣東湛江市中級人民法院開庭審理。當天下午，湛江中院作出一審判決：黃某南犯故意殺人罪，判處死刑。據陳某萍的家屬介紹，聽到一審判決後，黃某南當庭提出上訴。

據一審判決書，黃某南的親屬證言顯示，黃某南身體和精神方面均沒有問題，其家族也沒有遺傳病和精神病。

據報導，在一審中，黃某南及其辯護人提出，黃某南有自首、犯罪中止等情節，請求從輕處罰，判處其無期徒刑。對此，湛江中院審理認為，黃某南僅因其一己欲念，即產生殺害多人的犯意，犯罪動因極為卑劣；殺人準備活動極為縝密，人身危險性極大；殺人決意深重，犯罪的主觀惡性極深、犯罪的手段極其殘忍；而且在鬧市區的小學門口公然持刀行凶殺人，客觀上給社會公眾造成極大恐慌，社會影響惡劣。因此，黃某南雖有自首情節，但不足以對其從輕處罰。

據了解，20歲的被害人陳某萍是湛江遂溪縣人，生前是湛江市一酒店的會議部員工。黃某南2022年3月進入該酒店工程部任職電工，並於同年6月離職。

據陳某萍的微信 聊天記錄顯示，她和黃某南沒什麼接觸，但黃某南一直糾纏、騷擾她。黃某南離職後，仍對陳某萍進行死纏亂打，甚至是持刀威脅。

據起訴書披露，萌生殺害陳某萍的念頭後，黃某南就預謀電殺三位在湛江遂溪某光伏電站工作的前同事，動機是他認為三位前同事曾因工作、生活問題責罵、批評他，便記恨在心。