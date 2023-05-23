「衣服掉地上摔了個洞」江蘇服飾店索賠 顧客報警

店員稱衣服掉地上摔了個洞，跟顧客索要賠款。(視頻截圖)

江蘇蘇州的俞先生近日走進一家服裝店想買衣服，在挑選的時候不小心將一件衣服掉在地上，沒想到店員告訴他，這件衣服上有破洞，是被衣架砸的，要求他賠償599元（人民幣，下同），俞先生認為很不合理，不相信這件衣服的破洞是被衣架砸的，於是報警，不過警察 也無法判定這件衣服破洞的原因。

來源：YouTube

搜狐報導，事發幾天後，俞先生接到來自店裡的電話，對方稱可以把這件衣服便宜賣給他，並且會先把衣服送回廠家修復後再寄給他；但俞先生認為，店裡沒有提供任何證據證明這件衣服的破洞是被衣架砸的，而且他也不想花錢買一件有破洞的衣服。

這個事件在網路上引起很多人關注，有人覺得非常荒唐，應該由店家提供有力的證據證明這件衣服的破洞是被衣架砸的，而不是隨便要求消費者賠償；還有人對店家的誠信產生懷疑。他們認為，一家商店應該以消費者的利益為重，而不是隨便詐騙 消費者的錢財。

據報導，該店店員也回應，他們表示，已經與消費者協商處理，但是很多人並不相信這個說法。他們認為店家沒有提供任何證據，僅僅是口頭給出承諾，而且消費者也沒有得到應有的賠償。這樣的不公，實在讓人無法接受。

最後警方調取監控，證明俞先生無其他動作，僅僅為沒拿穩掉落。最終雙方協商，俞先生出一半價錢，付了299元。